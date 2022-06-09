Актор та телеведучий Геннадій Попенко пішов служити в ЗСУ

Відомий український актор і ведучий програми «Втрачений світ» на каналі 2+2 Геннадій Попенко, який раніше розповів про звірства рашистів під Києвом, вступив до лав Збройних сил України. Він склав присягу та зі зброєю в руках вирушив захищати свою землю від російських окупантів. Про це Попенко повідомив на сторінці у Facebook.

«Я давно хотів вступити до лав ЗСУ та оббивав пороги місцевого військкомату, але постійно отримував відмови. Мовляв, у мене немає досвіду, і як я поєднуватиму це з волонтерською справою, яку не хотів залишати? Паралельно з цим я довго умовляв дружину, бо спочатку вона була до цього не готова. Вона дуже любить мене і хвилюється, тому її реакція цілком зрозуміла. Але, зрештою, ми дійшли консенсусу: у військкоматі ухвалили заяву, а дружина, хоча це рішення далося їй важко, підтримала моє прагнення стати на захист Батьківщини», — розповів Геннадій Попенко.

Він уже розпочав навчання, а також продовжить свою волонтерську діяльність.

«Зараз я перебуваю в Іванкові — це стратегічно важливий пункт, підступ до Києва та досить близько до білоруського кордону, де зараз є напружена обстановка. Тут така собі „кузня кадрів“: найбільш досвідчених хлопців із роти відправляють у гарячі точки, а ми маємо бути готові до зустрічі з ворогами, які можуть піти на нас із півночі», — поділився Геннадій.

Нагадаємо, з перших днів війни Геннадій Попенко разом із своєю сім'єю опинився в Іванкові, майже місяць перебував в окупації. Після звільнення Київської області він залишився у селищі та разом із друзями організував волонтерський штаб на базі будинку культури, куди надходить гуманітарна допомога. До волонтерської справи приєдналася і дружина Попенко Ірина, яка у штабі відповідає за дитячий напрямок.

Нагадаємо, у лавах ЗСУ служать багато українських артистів. Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк був поранений уламком.

Тарас Тополя також зі зброєю в руках захищає країну.

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