Переможниця першого сезону «Холостяка» стала мамою

Переможниця першого сезону шоу «Холостяк» Олександра Шульгіна, якій Макс Чмерковський вручив у фіналі обручку, вперше стала мамою. Цією новиною вона поділилася в Інстаграм та показала новонароджену доньку.

«Я багато зробила за 34 роки. Але це мій наймасштабніший „проект“! З величезним коханням та щастям ділюсь, що зірочка прийшла до нас 3 червня. 41 тиждень. 4 кг і 55 см. Дякуємо заздалегідь усім за підтримку та теплі слова. Ми вже вдома, знайомимось. На годиннику 2:46. Годую грудьми та пишу цей пост. Щастя є. Будьте щасливі!» — написала Олександра.

Дівчинка з'явилася на світ 3 червня у США, у Лос-Анджелесі, де живе Шульгіна кілька років.

Олександра стала відомою після участі у шоу «Холостяк». Але у реальному житті стосунки з Максом Чмерковським, який зараз щасливий у шлюбі, не склалися.

Свого обранця Олександра не афішує, називає його просто — Суперменом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина актора «Дизель Шоу» Олександра Бережка народила доньку в Києві. Це третя дитина в сім'ї артиста.

Фото instagram.com/alessandra_shulgina

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter