Президент України Володимир Зеленський, якого британське видання Time назвало найвпливовішою людиною у 2022 році, через відеозв'язок звернувся до учасників TIME100 Gala у Нью-Йорку.

«Цього року до чільної п'ятірки найвпливовіших людей, за версією видання, також увійшли Ілон Маск, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, медичні працівники, які боролися з ковідом, та президент США Джозеф Байден. І цей список був складений у той час, коли в Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років. Війна, яку ми поки що не можемо зупинити. Час бути впливовими повністю. Ми можемо забезпечити поразку тиранії. Усі ми, всі лідери нашого часу. Ми можемо надійно захистити волю. Ми можемо зупинити шантаж, до якого вдається людина, якій взагалі не місце в нашому списку. Якщо ми можемо, значить ми маємо це зробити. Бо вплив зобов'язує», — сказав український президент.

За його словами, питання про те, чому досі не вдається зупинити кровопролиття, «буквально висять у повітрі».

Володимир Зеленський розповів про свої контакти із учасниками чільної п'ятірки за версією Time. Він, зокрема, ще раз подякував бізнесмену Ілону Маску, який запропонував Україні допомогу та забезпечив українців стабільним інтернетом, що особливо важливо, коли російські ракети знищують інфраструктуру країни.

Він назвав справжнім другом України британського прем'єра Бориса Джонсона та додав, що, на жаль, не від нього залежить забезпечення продуктами людей в Африці, Азії та Латинській Америці. Світ опинився на межі кризи, мільйони людей можуть померти через те, що росія заблокувала українські порти і наша країна не може експортувати пшеницю, кукурудзу, олію та інші продукти.

Володимир Зеленський зазначив, що поки Україна та партнери шукають варіанти вирішення цієї проблеми, «інша людина продовжує шантажувати світ голодом». І поставив запитання про те, чому для деяких країн та їхніх лідерів «інакшість» путіна досі прийнятна.

«Медичних працівників, які боролися з ковідом, було відзначено у голосуванні TIME. Вони справді цілителі свого часу. І своєю сумлінною працею вони закликали весь світ до об'єднання… Стало зрозуміло, що у COVID-19 нема кордонів, і з ним не можна боротися лише у рамках національних кордонів», — сказав Зеленський і додав, що зараз світ також має об'єднатися: «Зброя та санкції — вакцина від COVID-22, привезеного росією, ненависть — вірус, який більш смертоносний, ніж COVID-19… Коли ненависть постукає у ваші двері, чи будете ви готові? Чи захистять вас якісь маски від російського COVID-22? І чому вакцину проти нього — зброю та санкції — так важко дістати у необхідній кількості? Чому деякі країни вдають, ніби COVID-22 не існує?»

Президент України подякував американському лідеру Джо Байдену, який об'єднав світ перед російською загрозою, за допомогу та політичну координацію, згадавши про ленд-ліз.

Проте, за його словами, війна росії проти України все ще триває, на полі бою гинуть військові, а у містах, які обстрілюють рашисти, — мирні жителі.

Раніше Зеленський назвав бої за Сєвєродонецьк дуже важкими та «одними з найважчих протягом усієї цієї війни», додавши, що саме там багато в чому вирішується доля Донбасу.

Фото — скріншот

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