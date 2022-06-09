«Дає окупантам пальне та місця для зберігання боєприпасів»: ексголову Херсонської ОДА судитимуть за держзраду

Колишній голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк, який був на цій посаді з 18 червня 2010 року по 25 лютого 2014 року, підозрюється у державній зраді. Про це стало відомо з тексту підозри, опублікованої Офісом генерального прокурора.

«Микола Костяк був радикально налаштований проти чинної влади в Україні та сповідував проросійські сепаратистські настрої. Після 24 лютого 2022 року на виконання завдань окупантів зайнявся створенням умов для формування і роботи самопроголошених органів влади, які діятимуть від імені росії на території Херсона і Херсонської області. 24 березня цього року, перебуваючи на території нафтобази «Нафтогавань», діючи за сприяння так званого військового коменданта Херсона, Костяк добровільно передав невстановленим представникам спецслужб і збройних сил рф паливно-мастильні матеріали, які належали ТОВ «ТД «Газтрім». Із 9 квітня і донині Микола Костяк у Херсоні зустрічається з підприємцями, переконуючи їх співпрацювати з окупантами, змушує здійснювати закупку та реалізовувати лише російські товари в мережі продовольчих магазинів міста й області. З 12 квітня надає паливно-мастильні матеріали представникам рф на блокпостах. Із 17 квітня російські військові перебувають на території ТОВ «СП «Херсон Інвес Агро» та ФГ «Антонівське», діяльністю яких фактично керує Костяк, надаючи окупантам будівельні матеріали. Крім того, там зберігаються боєприпаси (снаряди) збройних сил рф».

Експосадовцю, який був у Партії регіонів, інкримінували державну зраду, за неї загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язення з конфіскацію майна.

Раінше «ФАКТИ» повідомляли, що суддю Старобільського районного суду Луганської області Ігоря Кудрявцева викликають на допит в Генеральну інспекцію Офісу генерального прокурора. Суддя-зрадник агітував колег присягнути на вірність рф.

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