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«Агітував колег присягнути на вірність рф»: прокуратура викликає на допит суддю-зрадника з Луганщини

12:15 18 травня 2022
Ігор Кудрявцев

Суддю Старобільського районного суду Луганської області Ігоря Кудрявцева викликають на допит в Генеральну інспекцію Офісу генерального прокурора. Про це стало відомо з повістки, опублікованої у виданні «Урядовий кур’єр». За версією правоохоронців, суддя в окупованому Старобільську вчинив державну зраду і перейшов на бік ворога. Ба більше, суддя ніби-то ще й агітував інших суддів до співпраці з окупаційною владою, а саме, присягнути на вірність росії та перейти працювати до незаконно створеного суду «ЛНР».

За інформацією проєкту PROSUD, до лютого 2015 року Кудрявцев керував міським судом в окупованому російськими військами Алчевську Луганської області. Схоже, його співпраця з окупантами почалася ще тоді.

«У 2016 році році Ігор Кудрявцев брав участь у конкурсі до Верховного суду, а у 2019-му намагався стати суддею Вищого антикорупційного суду. Суддя не дотримувався вимог законодавства щодо ухвалення судових рішень державною мовою. Виявлено 619 судових рішень, ухвалених ним російською мовою з 1996-го по 2015 рік. Ігор Кудрявцев входив до колегії суддів, яка розглядала справу щодо держзради колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, якого називали «батьком «ЛНР»».

За держзраду в умовах воєнного часу судді загрожує 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що окупанти захопили два медзаклади у Запорізькій області, а замість легітимної влади призначили колаборантів.

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