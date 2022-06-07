«Клану Сальдо, що наживається на горі херсонців, є що втрачати»: фейковий очільник адміністрації попав під санкції ЕС

Фейковий очільник адміністрації окупантів у Херсоні Володимир Сальдо заявив російській пропаганді про «бездумність» запроваджених щодо нього санкцій Європейського союзу, мовляв, він «не має там майна чи рахунків». Паралельно з тим терорист лякає херсонців заведенням у регіон «миротворчого контингенту ОДКБ».

«Насправді країни цього об’єднання «сателітів росії» жодного бажання надсилати власних громадян помирати в Україні не мають, хоча й не заважають рекрутуванню росіянами відповідних найманців. Наприклад, у Запорізькій області на боці загарбників були дійсно помічені окремі громадяни Білорусі. Сам Сальдо, очевидно, не зрозумів поставлене йому завдання та взагалі слабо уявляє «статус миротворців», оскільки став одразу пропонувати їм «охорону громадського порядку» та забезпечення «культурно-масових заходів, — повідомляють в Асоціації реінтеграції Криму. — Що ж до «бездумних санкцій» стосовно Володимира Сальдо, то не все так просто. Він насправді має відповідні «європейські інвестиції», які масово оформлюються через доньку фейкового «губернатора» Ірину Сальдо, яка проживає у Франції біля Ніцци та позиціонує себе як «бізнесвумен з придбання та перепродажу чи здачі в оренду люксових апартаментів». Саме через неї Володимир Сальдо наразі «легалізує» шляхом скуповування нерухомості вкрадені ним на окупованій Херсонщині кошти, а також і гонорари від його московських господарів. Примітно, що на Ірину Сальдо її батько ще до 2022 року «відписав» частки у компанії «Херсонбуд», вона також пов’язана з низкою фірм, щодо яких тривали кримінальні провадження, таких як «Дніпровська торговельна компанія» або «Сі Деко», а також херсонськими фірмами «Конка» та «Бебко-Авто».

За словами експертів, у родини Сальдо є дві квартири у Києві, апартаменти в Одесі у комплексі «Нова Аркадія», а також апартаменти в ялтинських комплексах «Консоль» у селищі Восход та в «Оренда Плаза».

«Крім того матері Ірини Любові Сальдо належать долі у фірмі „Каштан“ з Коростишева та у концерні „Житомирський граніт“ спільно з громадянами росії. Тому клану Сальдо, що наразі наживається на смерті та горі пересічних херсонців, є що втрачати, і очевидно, що він це втратить».

Тим часом у Херсоні оголосили полювання на колаборанта Кирила Стремоусова, призначивши пів мільйона гривень «за голову» зрадника.



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