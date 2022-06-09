«Син загиблої має отримати компенсацію»: німецькі волонтери добиватимуться виплат сім’ям жертв аварії на залізниці у Баварії

У Німеччині завершилася панахида за загиблими у залізничній катастрофі, що сталася у п'ятницю, 3 червня, у Баварії. Як відомо, серед жертв — дві жінки, які втекли від війни з України. Про одну з них та її 7-річного сина дбав місцевий волонтер Вальдемар Мейєр.

«Я добре знав одну з нині покійних українок. Я дуже стурбований. Щойно повернувся з відпустки, як мені зателефонувала інша українка і повідомила про смерть Олександри. Я спочатку не міг повірити. Доля може бути дуже поганою, я так думав. Хтось тікає зі своєю дитиною, щоб врятувати своє життя і життя дитини. А потім вони переживають тут таку трагедію, — розповів німецький волонтер місцевому виданню. — Родина ця до останнього була в Україні. Але батько хотів, щоб вони втекли, бо боявся за сина. Вони жили у багатоповерхівці на дев'ятому поверсі. Ці будинки сильно бомбили, вони багато постраждали під час війни. Тому жінка та малий хлопчик приїхали до Німеччини. Але в надії швидко повернутися. Я хотів би, аби син покійної Олександри, який зараз у лікарні, отримав компенсацію від залізниці. Але у мене немає довіреності. Тому я чекаю на батька хлопчика, який, очевидно, їде сюди. Я попрошу у нього довіреність, щоб отримати компенсацію за семирічного сина».

Волонтер додав, що покійна українка нещодавно святкувала день народження. Їй виповнилося 33 роки. Із сином вони планували поїхати на Боденське озеро. Це мали бути кілька приємних безтурботних годин для сім’ї після всіх переживань війни та польотів за останні кілька тижнів. Все було вже сплановано. Але доля розпорядилась інакше.

Нагадаємо, смертельна залізнична аварія сталася ще 3 червня в Німеччині біля міста Гарміш-Партенкірхен. В результаті катастрофи загинули щонайменше п'ять осіб, а ще близько 60 отримали травми, з них 16 — у важкому стані. Серед жертв — дві українки.

Раніше повідомлялося про загибель маленької українки, яка разом із сім'єю приїхала до Італії, рятуючись від війни. Сім'я йшла вздовж дороги, коли в людей урізався автомобіль. 5-річна дівчинка загинула.

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