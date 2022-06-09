Окупанти вирішили розмінувати Маріуполь, відправивши полонених на мінні поля: СБУ перехопила розмову

У Маріуполі, куди окупанти хочуть направляти для розбирання завалів мешканців захопленого Херсону, планують задіяти для «розмінування природнім шляхом» людей, затриманих у Мелітополі.

«Окупанти розглядають спосіб «розмінувати» Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали новий термін: «размінування природнім шляхом», — повідомляють в Службі безпеки України, співробітники якої перехоплюють телефонні розмови окупантів.

«Обговорювався ніби то момент: у поміч вам чи місту Маріуполь на розмінування природнім шляхом, чи в окопи хочуть відправити затриманих з Мелітополя», — розповідав своєму колезі військовослужбовець фсб рф з позивним «Каспій».

Оккупант запевняв, що це вже погоджено з місцевими колаборантами: «Тор» (співробітник фсб рф) мені повідомив, що від тебе йшла ініциатива. Наше керівництво продублювало комендатові області, всі в курссі. Головне — механізм продумати".

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти зносять зруйновані будинки без розбору завалів, під якими можуть бути тіла загиблих людей. Загиблих більше ніхто не розшукує, все вивозиться на сміттєвий полігон у Лівобережному районі.

Ексклюзивний матеріал «У драмтеатрі Маріуполя чоловіки не поступилися місцями у підвалі жінкам з дітьми і ті загинули під час авіаудару: розповідь свідка» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Петра Андрющенка у соцмережах

277

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter