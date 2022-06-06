«Понаднормовий рівень цинізму»: окупанти будуть вивозити херсонців у Маріуполь для збору трупів та «розчищення» території

Днями у Херсоні колаборанти відкрили філію контори «єдиної росії». Там вони за традицією збирають паспортні дані мешканців міста й області за пару банок простроченої тушонки.

«Там секретар путінської партії Турчак, який приїхав „допомогти“, заявив, що херсонців відправлятимуть „працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя“, — повідомляє місцевий телеграм-канал. - Тобто для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збору трупів ці самі рашисти хочуть залучати інших поневолених українців -жителів окупованого Херсону. Це вже якийсь понаднормовий рівень цинізму…»

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій та розкладання тіл.

Раніше стало відомо, що рашисти у Маріуполі вивозять тіла цивільних на смітник.

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