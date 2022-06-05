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Події

«Це просто якісь нелюди»: рашисти у Маріуполі вивозять тіла цивільних на смітник

22:20 5 червня 2022
Маріуполь

У Маріуполі окупанти зносять будинки без розбору завалів, під якими можуть бути тіла загиблих людей. Після чого усе вивозять на сміттєвий полігон. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко:

«Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки по проспекту Єдності, 56−60, за посиленою охороною з залученням „державних волонтерів“ знесено. Росіяни нищать докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих в розтрощених будинках. Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні».

Наприкінці радник мера констатує: нелюдське поводження навіть з загиблими набрало нечуваних обертів…

Раніше радник мера повідомляв, що питна вода в Маріуполі — лише за записом, місто перетворюють на гетто для українців.

Читайте також: Дають два тижні на пошук житла: окупанти збираються масово виселяти мешканців Маріуполя, — радник мера

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