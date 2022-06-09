Разом з дефіцитом солі, що виник після того, як через бойові дії перестало працювати підприємство «Артемсоль», у низці мережевих магазинів з полиць зникла сода.

Як стверджують «Українські новини», брак товару є, зокрема, у Києві та області. А в інтернет-магазинах пачку соди продають по 40−50 гривень.

Водночас, у мережі «АТБ» повідомили, що сода в Україні не виробляється і останніми роками імпортувалася на 100%. «Вона є у достатній кількості в Туреччині, законтрактована для забезпечення попиту, але при цьому через черги на кордоні доставка затримується на 10−14 днів», — цитує заяву прес-служби «НВ». У мережі відзначають, що протягом двох тижнів ринок поступово наповниться, якщо попит знизиться до рівня стабільного споживання.

Зазначається, що, як і раніше, спостерігаються перебої з постачанням солі. Продукція імпортується з Туреччини, Румунії, Польщі та Німеччини. Це також пов'язано із логістикою. Свою роль відіграє й ажіотажний попит.

Спостерігаються перебої і з постачанням оцту. Це також пов'язують із загальним ажіотажем на соціальні товари, який запустив дефіцит солі. Так, продаж оцту зріс утричі. Але постачальники збільшили обсяги виробництва та відвантажень.

Раніше у Міністерстві економіки ситуацію з дефіцитом солі в магазинах називали «класичною панікою» споживачів: після інформації про зупинку роботи «Артемсолі» попит зріс у 30 разів.

Фото Pixabay

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