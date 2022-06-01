«Класична паніка»: чому попит на сіль в Україні зріс у 30 разів

Після того, як стало відомо, що державне підприємство «Артемсіль» (Соледар Донецької області) з квітня зупинило роботу та вивезло увесь запас солі, в Україні різко зріс попит на цю продукцію та з'явився дефіцит.

Заступник міністра економіки Тарас Качка пояснив, що з 1,1 мільйона тонн, що «Артемсіль» виробила для внутрішнього ринку 2021 року, 907 тисяч тонн — промислова сіль, передає «Суспільне».

«На сьогоднішній день я не чув заяв про те, що для якогось підприємства життєво неможливо працювати. Технічна сіль доступна на світових ринках. Треба розуміти, що досить багато промислових об’єктів, що використовують сіль, вони самі зараз… От, наприклад, п’ятим за обсягом клієнтом „Артемсолі“ був маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, який зараз знищений. Ще „Автодор“, якому сіль потрібна в зимовий період. Тобто в нас є запас часу, щоб зорієнтуватися», — пояснив він. Заступник міністра напряму пов’язує зникнення солі з прилавків та різке підвищення цін з повідомленням про зупинку держпідприємства.

Найвища ціна, яку зафіксували журналісти в регіонах, — 55 гривень за півтора кілограми кам’яної солі замість 20 гривень на Вінничині. Заступник мера міста Андрій Очеретній каже, що ще до зупинки «Артемсолі» закупили 22 вагони солі і розповсюдили по мережевих магазинах. Але щойно сіль з’являлась у продажу, її розбирали. Паніка та ажіотаж призвели до того, що люди на початку квітня почали купувати втричі більше солі, ніж у довоєнний час. А на одеському «Привозі» в однієї з продавчинь 500 кілограмів солі купили за годину. Кіло коштувало 40 гривень.

Хоч «Артемсіль» ще з радянських часів була монополістом, в Україні є інші родовища солі. Одне із найстаріших родовищ солеваріння — у Дрогобичи на Львівщині. Якщо до війни тут виробляли до 22 тонн щомісяця, то наразі — до 55 тон на місяць. Підприємці можуть і більше, але щоб збільшити видобуток, треба підводити газ, ставити нові великі ванни для виварювання, а це все кошти.

Є велики шахти на Закарпатті у Солотвино. До речі цю сіль можна також використовувати у медичних та косметологічних засобах. Але, знов таки, потрібно вкласти гроші для модернізації виробництва.

Є можливість імпортувати сіль з Польщі, де є одна лінія родовищ, яка тягнеться з Прикарпаття. Є сіль і в Румунії.

У Міністерстві економіки ситуацію з дефіцитом солі в магазинах називають «класичною панікою» споживачів. «Після анонсу, що „Артемсіль“ зупинилась, попит зріс у 30 разів. Але ж споживання не зростає в 30 разів. Відповідно ця сіль осідає у людей вдома. Ми бачимо, що мережі перелаштовуються», — каже Тарас Качка та додає, що наразі ажіотаж зменшується.

Раніше у Центрі протидії дезінформації заявляли, що у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі у декілька тисяч тонн, і що в роздрібних магазинах та на ринках штучно завищують ціну, щоб заробити.

Фото Pixabay

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter