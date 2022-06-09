Українська «молодіжка» врятувала поєдинок із коштовним складом Франції у відборі на Євро-2023 (відео)

У четвер, 9 червня, у Стамбулі на стадіоні «Есеньюрт Неджмі Кадіоглу» відбувся відбірний матч на Євро-2023 (U21) між збірними України та Франції. Нагадаємо, «жовто-сині» змушені були приймати суперника на нейтральній території через повномасштабну війну, розв'язану російськими окупантами в нашій країні.

Євро-2023 (U21). Відбірний турнір

9 червня (четвер)

Україна — Франція — 3:3 (Ванат, 7, Бадіашіль, 44, у свої ворота, Бондаренко, 49 — Аблен, 3, Тюрам, 10, Гуїрі, 25).

Україна: Трубін, Сич, Таловєров, Боль, Вівчаренко, Михайленко (Кухаревич, 83), Криськів (Хлань, 68), Бондаренко (Желізко, 83), В'юнник (Брагару, 76), Ванат (Супряга, 68), Судаков.

Підопічні Руслана Ротаня після впевнених перемог над Фарерськими островами (4:0) та Північною Македонією (4:0) гарантували собі друге місце у групі, яка дає право на участь у плей-оф. Був шанс «замахнутися» й на перший рядок, але для цього потрібно було перемагати лідера групи, Францію, з різницею у шість м'ячів. А зробити це було архіскладно, оскільки тренер збірної Франції U21 має склад, сумарна вартість якого перевищує 400 млн євро. Для порівняння — ця сума більша, ніж у півфіналіста Євро-2020 команди Данії…

У підсумку, досягти необхідного результату нашим хлопцям не вдалося, хоча поєдинок суперники видали видовищний. У дебюті зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами — на точний удар Аблена, який замкнув фланговий простріл, «жовто-сині» відповіли неймовірним за красою влучанням динамівця Владислава Ваната у «дев'ятку» з лінії штрафного майданчика.

Утім, до 25-ї хвилини м'яч ще двічі побував у воротах нашої збірної. Спочатку молодший син легенди збірної Франції Ліліана Тюрама Хефрен вдало замкнув черговий простріл партнерів, а незабаром Гуїрі ударом із меж штрафного майданчика збільшив перевагу своєї команди.

До честі підопічних Руслана Ротаня, рук вони не опустили. Перед самою перервою після прострілу Сича м'яч зачепив ногу захисника французів Бадіашіля й перелетів через розгубленого голкіпера, а ледь розпочався другий тайм, як Артем Бондаренко ударом із меж штрафного майданчика (і знову не без рикошету від бідолахи Бадіашіля) зрівняв рахунок.

Обіграти «трикольорових» було справою престижу для «жовто-синіх», але більшого досягти нашим хлопцям не вдалося. У підсумку надрезультативна нічия — 3:3.

Становище команд: 1. Франція — 26 очок (10 матчів); 2. Україна — 20 (9); 3. Сербія — 12(10); 4. Фарерські острови — 10 (10); 5. Північна Македонія — 9 (10); 6. Вірменія — 3(9).

Відзначимо, що заключний матч підопічні Руслана Ротаня проведуть 12 червня на виїзді проти аутсайдера групи — збірної Вірменії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шалений гол Циганкова приніс Україні гостьову перемогу над Ірландією в Лізі націй.

Фото УАФ

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