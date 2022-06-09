Наїзд на школярів у Берліні був навмисним: подробиці трагедії

У четвер, 9 червня, у німецьких ЗМІ з'явилися подробиці шокуючого інциденту, який стався напередодні у Берліні. Як уже повідомляли «ФАКТИ», на площі Брайтшайдплац у столиці Німеччини легковий автомобіль врізався у натовп. Загинула одна людина, понад 30 отримали травми, зокрема небезпечні для життя.

За кермом сірого Renault Clio був 29-річний Гор Х. (німецькі закони забороняють називати повне ім'я підозрюваного або обвинуваченого до винесення вироку), виходець із Вірменії з подвійним громадянством. Він офіційно проживає у Берліні. Автомобіль, згідно з документами, належить його рідній сестрі.

Вже немає жодних сумнівів у тому, що Гор діяв навмисне. Численні свідки стверджують, що автомобіль проїхав тротуаром кілька разів. Водій спеціально спрямовував машину на людей.

Актор Джон Берроумен, який опинився поблизу, розповів пізніше BBC, що автомобіль промчав, змітаючи столики вуличного кафе, за якими снідали люди.

Renault зупинився лише після того, як врізався у вітрину магазину косметики. Як кажуть очевидці, водій вискочив із машини із криком «Допоможіть мені!» і спробував втекти. Але його схопили випадкові перехожі й передали поліціянтам.

Більшість постраждалих — школярі із міста Бад-Арользен (федеральна земля Гессен). Учні десятого класу перебували у Берліні на екскурсії у супроводі вчителів. Одна з учительок загинула. Її колега перебуває у лікарні у критичному стані.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав інцидент «жорстоким безчинством». «Наші думки про сім'ї загиблої та постраждалих, серед яких багато дітей. Я бажаю вам якнайшвидшого одужання», — наголосив глава уряду ФРН.

Мер Берліна Франциска Гіффі в інтерв'ю ЗМІ назвала напад «чорним днем в історії міста». Вона заявила, що затриманий страждає на тяжкі психічні розлади. Поки що його тримають у поліцейській дільниці.

Газет Bild стверджує, що Гор Х. раніше не потрапляв у поле зору спецслужб Німеччини, проте відомий поліції. Його затримували за посягання на чужу власність.

Інформацію про психічний розлад чоловіка підтвердила його сестра. «Зважаючи на наявні дані, ми маємо справу з приступом люті психічно нездорової людини», — вважає представник берлінської влади Іріс Шпрангер.

За її словами, в машині знайшли листівки з критичними висловлюваннями про Туреччину. Проте жодної записки із визнанням підозрюваного, про яку спочатку повідомляли ЗМІ, в автомобілі не було.

Напад скоєно на тій самій площі, що й сумнозвісний теракт 19 грудня 2016 року. Тоді виходець з Тунісу, на ім'я Аніс Амрі, якому влада Німеччини відмовила в наданні притулку, викрал вантажівку, убил водія і потім врізався на фурі в переповнений різдвяний ярмарок. Загинули 13 людей, десятки зазнали поранень. Слідство встановило, що Амрі був пов'язаний із «Ісламською державою».

Наразі поліція з'ясовує, чи випадково Гор Х. вчинив свій напад на площі Брайтшайдплац, чи він вибрав це місце навмисне. «У такій ситуації думаєш: заради Бога, тільки не це!» — наголосила пані Гіффі.

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