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Україна

Понад 200 російських фашистів та 11 танків: названо втрати ворога за минулу добу

9:44 10 червня 2022
«Винищувач» танків ворога

З початку вторгнення в Україну російський ворог втратив 31 900 осіб особового складу, з них понад двісті — за останню добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, протягом 24 годин бійці ліквідували 11 танків ворога (всього — 1409), 12 бойових броньованих машин (3450), 9 ракетних систем залпового вогню РСЗВ (222) та велику кількість іншої військової техніки.

Оперативні дані Генштабу

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

При цьому українські воїни зазначають, що кількість рашистів та ворожих складів з боєприпасами й надалі постійно зменшуватиметься, оскільки бійці ЗСУ перебувають на своїй землі і мають намір вбивати окупантів із будь-якої зброї, або й навіть без неї.

«Поки що не вичистимо Україну до останнього загарбника», — додають бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

Нагадаємо, що приводів для люті у захисників України з кожним днем з'являється все більше — минулої ночі ворог знову вдарив по мирних селах Дніпропетровщини, а перед цим накрив ракетами Харків.

Фото Генштабу ЗСУ

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