ВСУ відбили сім атак ворога на Донбасі і продовжують утримувати Сєвєродонецьк, — Генштаб

Розпочалася вже сто сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, під час якого лише за даними ООН загинули 4253 мирних громадян нашої країни.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, напередодні захисниками та захисницями України лише на Донецькому та Луганському напрямках було відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10», а українська авіація завдала серії ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

Карта наступу на Сєверодонецьк

«Сєверодонецьк — ключове місто, адже при захваті звільнити його буде дуже тяжко», — вважає міський голова Олександр Стрюк.

На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Але українські воїни завдали вогневого ураження у відповідь й окупанти з втратами відійшли.

Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч та відійшов.

Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка — Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.

Тим часом на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів з метою сковування дій і недопущення перекидання на інші гарячі напрямки.

На Слобожанщині ворог веде бойові дії силами до 30 батальйонних тактичних груп. Здійснюється систематичний вогневий вплив з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію Державного кордону.

«Незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях», — повідомляють у Генеральному штабі.

Нагадаємо, на переконання президента Зеленського, у повоєнному суспільстві може бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу Незалежність і ті, хто працює, аби забезпечити цей захист.

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