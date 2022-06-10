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Події

Російський ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині, в обласному центрі вночі горіло підприємство (фото, відео)

9:09 10 червня 2022
Ілюстративне фото

На ранок 10-го червня окупанти завдали новий ракетний удар по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 10 червня. 7:34. Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській — ніхто не постраждав», — написав він.

«Окупанти знову обстріляли Велику Костромку. Били міцно і з різних видів зброї, на село прийшлося близько двох десятків ворожих ударів. Одна жінка дістала осколкове поранення ноги. Є масштабні руйнування будівель, точна інформація з’ясовується», — додав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Також він вказав, що на на ранок противник наніс ракетний удар ще й по Дніпровському району поблизу обласного центру.


 

 

Крім того, вночі сталося сильне загорання на підприємстві по переробці вторсировини в обласному центрі. Однак воно виявилося не пов’язаним з обстрілами міста, повідомили в ДСНС області.

Загорання сталося вночі

На відкритій території спалахнули гранули в тюках. Підприємство займалося переробкою пластмаси в гранули. Гасили вогонь 6 підрозділів рятувальників. Боролися з пожежею більше години. Вогнем пошкоджено зовнішнє оздоблення стін двоверхової виробничої будівлі, знищено обладнання для виготовлення гранул, а також вторсировина на відкритій території.

Нагадаємо, напередодні масштабні займання сталися під час російських обстрілів Харкова.

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