Пропагував ідеологічні меседжі рф: близькому до кума путіна політтехнологу повідомили підозру в держзраді

Правоохоронці заочно повідомили підозру у державній зраді політтехнологові Віктору Погребинському, якого затримали у березні.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва політтехнологу та активному політичному коментатору заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)» , — інформує прокуратура.

Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але, за даними джерел видання «Українська правда», йдеться про Михайла Погребинського.

«Діючи як „експерт“, він неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв'ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій державі, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені», — стверджують у прокуратурі.

Таким чином, підозрюваний проводив пропагандистську діяльність, спрямовану на просування вигідних рф ідеологічних установок, що сприяло країні-агресорові у проведенні підривної діяльності проти України.

За даними правоохоронців, протягом 2021 року політтехнолог взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, записи яких опубліковані у вільному доступі в Інтернеті.

Скрін відео пропагандистського ефіру на росТБ

Силовики зокрема посилаються на висновок комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка засвідчила, що висловлювання (Погребинського) в інтерв'ю та телеефірах свідомі та спрямовані на надання росії допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, завдають шкоди безпеці України в інформаційній сфері та є формою підривної діяльності проти неї.

Своєю чергою, в СБУ зазначають, що серед вилучених у політолога під час обшуків у березні 2022 року документів є аналітичні матеріали щодо проведення денацифікації та демілітаризації України.

Наразі здійснюється комплекс заходів для підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів при плануванні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зазначають у спецслужбі.

Фото скрін відео

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як колаборанти часів Януковича допомагають росії окупувати Україну.

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