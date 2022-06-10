Картоплю та моркву біля полуниці не садіть: які ще секрети допоможуть отримати рекордні урожаї ароматної ягідки

Про полуницю можна розповідати вічно, адже, мабуть, нема тих, хто до неї байдужий. В кожного господаря свої секрети вирощування цієї ягоди. Своїми лайфхаками рекордного урожаю поділилась фермерка Юлія:

«Перше, що потрібно — підготувати землю перед посадкою полуниці. Ми вносили перепрілий навоз 1 відро на квадратний метр. Через 2 тижні можна вже садити. В перший рік полуниця завжди дає більше вусів, ніж ягід. На наступний рік кущ буде вдвічі більшим та даватиме вже більше ягід. А вуса треба буде обрізати на самому початку.

Важливо знати, що для кожної культури є рослини, які можуть пригнічувати інших, бо залишають після себе в землі свої виділення. Є культури, які жадібно забирають з землі весь азот та інші елементи. А деякі рослини мають спільних шкідників та хвороби. Хто пригнічує полуницю? Гарбуз, соняшник, кукурудза, огірки. Вони поглинають азот. Тому, якщо вам доводиться садити полуницю після них, треба внести в ґрунт більше компосту або перепрілого гною. Після картоплі в землі залишається багато личинок хруща, а це серйозна небезпека для полуниці. В такому випадку, лунки й коріння необхідно обробити перед посадкою. Мало того, картопля та морква залишають після себе речовини, які гальмують ріст. Тому, в такий рік посадки полуниця будуть рости повільніше".

А ось салат, за словами господарки, залишає в ґрунті після себе речовину, за рахунок чого кущі швидко йдуть у ріст і розростаються.

«Огірки діють за тим же принципом, тільки з'їдають багато азоту, — додає Юлія. — Петрушка, селера, щавель, горох, боби, кущова квасоля, редис — взагалі ідеальний варіант».

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter