«Законсервуйте літо у банки»: готуємо джем з полуниці та ревеню

Сезон консервування розпочато, то ж можна сміливо вишукувати рецепти, які стануть фаворитами у вашій родині. Кулінарка Ольга Черкевич радить приготувати джем, аромат якого заполонить ваш дім.

Вам знадобиться

Ревінь — 1 кг

Полуниця — 1 кг

Цукор — 1 кг

Кілька гілочок лаванди

Приготування

Ревінь нарізати й засипати цукром. Через годину, коли він пустить сік, додати полуницю та лаванду. Довести до кипіння, охолодити. Так зробити 2 рази. На третій раз, коли варення закипить, його потрібно розлити по банках, оброблених паром.

А як приготувати м’ятне варення, розповіла кулінарка Надія Печенюк.

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