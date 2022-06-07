«Законсервуйте літо у банки»: готуємо джем з полуниці та ревеню
Сезон консервування розпочато, то ж можна сміливо вишукувати рецепти, які стануть фаворитами у вашій родині. Кулінарка Ольга Черкевич радить приготувати джем, аромат якого заполонить ваш дім.
Вам знадобиться
Ревінь — 1 кг
Полуниця — 1 кг
Цукор — 1 кг
Кілька гілочок лаванди
Приготування
Ревінь нарізати й засипати цукром. Через годину, коли він пустить сік, додати полуницю та лаванду. Довести до кипіння, охолодити. Так зробити 2 рази. На третій раз, коли варення закипить, його потрібно розлити по банках, оброблених паром.
А як приготувати м’ятне варення, розповіла кулінарка Надія Печенюк.
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