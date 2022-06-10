Через продовольчу кризу Польща шукає варіанти, щоб допомогти в експорті українського зерна

До початку жнив в Україні залишаються лічені тижні, а щоб звільнити елеватори для нового врожаю, Польща намагається прискорити експорт зерна, зібраного на українських полях минулого року, шукаючи в Європі запасні вагони та контейнери, кидаючи нових митних агентів на кордон із вантажівками. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

«У кращому випадку, Польща очікує, що зможе отримати та перевантажити третину з 4,5 мільйона тонн, які Україна експортуватиме щомісяця в мирний час. Це вдвічі більше, ніж нинішні обсяги, які зараз переміщуються через Польщу. У Брюсселі Польща звернулася до Європейської комісії з проханням допомогти знайти у великій кількості спеціалізоване обладнання для вантажних поїздів, необхідне для перевезення пшениці з радянських залізничних ліній України, які є ширшими, ніж польські, на польські потяги. Цього тижня в Каїрі президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з президентом Єгипту Абдель Фаттахом Аль Сісі, щоб координувати постачання з України до Єгипту, найбільшого у світі імпортера пшениці».

Йдеться у публікації про те, що наразі на польсько-українському кордоні обидві країни намагаються виділити нові смуги для транспортних засобів, які перевозять пшеницю.

«За словами чиновників, в Україні зберігається близько 20 мільйонів тонн пшениці. За даними Міністерства сільського господарства США, світове виробництво пшениці прогнозується на рівні 774,8 млн тонн у 2022−2023 роках, що на 4,5 млн тонн менше, ніж у 2021−2022 роках. Погодні умови в США та Європі також можуть призвести до зниження врожаю».

Нагадаємо, президент Зеленський прямо звинуватив росію у створенні світової продовольчої кризи.

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