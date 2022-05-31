«Брешуть, як завжди»: Зеленський про спроби росії заперечувати свою провину у створенні світової кризи продовольства

Президент Володимир Зеленський вважає, що росія свідомо створює продовольчу кризу у світі, аби викликати міграційну кризу в Європі та завдати шкоди Україні.

Про це він повідомив у відеозверненні за підсумками 96-го дня війни.

«Зараз через те, що росія заблокувала наші порти на Чорному морі та захопила нашу частину берега Азовського моря, ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах у нашій країні. Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування росією нашого експорту дестабілізує ситуацію справді у глобальному масштабі. Як результат, дорожчає продовольство в різних країнах. А отже, виникає загроза голоду. В Африці, в Азії, в деяких державах Європи», — відзначив президент.

На думку Зеленського, ця загроза може перерости у нову міграційну кризу.

Він вважає, що це те, чого й прагне російське керівництво.

«Вони свідомо створюють цю проблему. Щоб і всій Європі було складно. І щоб Україна не одержала мільярди доларів за свій експорт. Саме ті мільярди, які дуже потрібні зараз нашій економіці. А жителів африканських та азіатських країн російська держава використовує просто як розмінну монету» , — сказав глава держави.

Він підкреслив, що на такому тлі виглядають особливо цинічними розповіді російських представників різного рівня про те, що нібито якісь санкції не дозволяють їм наростити їхній експорт продовольства.

«Мовляв, вони хочуть не допустити кризи. Але нібито санкції їм заважають. Ясно, що вони брешуть, як і завжди. По-перше, російське продовольство санкціями не блокували. А по-друге — на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже як мінімум, півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь „вчора“ продати. Так продати, щоб і грошей заробити на вкраденому та зберегти дефіцит на легальному ринку», — додав Зеленський.

Нагадаємо, у Литві пропонують НАТО чи Радбезу ООН надати необхідні військово-повітряні, сухопутні та військово-морські сили з метою організації безпечних гуманітарних коридорів для постачання зерна з портів України. Або, як заявив віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас, партнери можуть допомогти Україні з необхідним озброєнням для самостійної нейтралізації російського флоту у Чорному морі.

Фото Офісу президента

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter