ЗСУ успішно відбивають атаки ворога і стійко тримають оборону на всіх напрямках, — Генштаб

Протягом 107-ї доби протистояння Української нації повномасштабному російському воєнному вторгненню найбільш напруженими напрямами фронту залишаються Сєверодонецький, Бахмутський та Слов'янський. Це констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком та створення умов для блокування наших підрозділів, а також здійснював обстріли із артилерії по населених пунктах Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

На Бахмутському напрямку ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і Мі-8 у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ.

На Харківському напрямку противник обстріляв наші підрозділи, з метою сковування їх дій, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

«Противнику все важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат внаслідок ведення війни на території України. Проблему комплектування загарбники намагаються вирішити за рахунок обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби. Подібні контракти самі окупанти називають «в одін конєц», — констатують українські військові.

Ймовірно, що панічні настрої серед «новобранців» поширюватимуться і після новин з Донецька, де 10 червня пролунали кілька потужних вибухів біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області пушиліна.

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