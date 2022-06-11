«Симпатяга такий, капець»: Галкін повеселив мережу своїми «кульками»

Російський гуморист Максим Галкін, який після початку широкомасштабної агресії проти України виїхав з росії в Ізраїль, виклав у мережу фото з пляжу, на який він ходить із сім'єю.

Галкін позує у шортах та іронізує над своєю зовнішністю: «Кубиків ще немає, кульки вже намітилися».

Фоловерам, схоже, сподобалися і «кульки», і сам Галкін.

Відмітилася під постом гумориста й колишня продюсерка співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна.

Нагадаємо, що під час недавнього виступу Максим Галкін потролив господаря кремля, пригадавши його «некрофільську» фразу, адресовану Україні. Він також пригадав путіну заяву про те, що «спецоперація» в Україні почалася для того, щоб «відсунути НАТО від кордонів Росії», а також те, що раніше нейтральні країни виявили бажання приєднатися до Альянсу: «Вони говорили, що роблять цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів росії. І чого? Доброго вечора, ми з Суомі. Подобається — не подобається, НАТО розширюється».

В росії, де Галкін і Пугачова піддаються нападкам, Перший канал зняв фільм, що компрометує співачку.

Фото — скріншот

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