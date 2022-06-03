«Це безцінно»: Максим Галкін вперше після від'їзду з росії показав своїх дітей

Російський гуморист Максим Галкін, який із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми з початком російського вторгнення в Україну виїхав до Ізраїлю, вперше показав Гаріка та Лізу. В Інстаграм він опублікував відео, як із дочкою та сином проводить час на морі. Діти безтурботно граються у воді, сміються та дуркують. За кадром чути голос Пугачової.

«На морі з сім'єю — безцінно», — зазначив Галкін.

Нагадаємо, гуморист засудив напад Росії на Україну. У соцмережах він закликав зупинити кровопролиття, розповідав правду про те, що відбувається. Через позицію Галкіна його концертну діяльність заборонили в росії, почалося цькування у ЗМІ. Аллу Пугачову публічно обматюкали в Москві.

Разом з тим, Максим оголосив, що частину коштів від своїх концертів перераховує на допомогу українцям, які постраждали від війни.

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