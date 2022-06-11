34.41 / 35.33 36.24 / 37.57
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Щоб не відтяпали»: Лукашенко зібрався повоювати за Західну Україну

11:36 11 червня 2022
Олександр Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який раніше вирішив збільшити чисельність своєї армії та розконсервувати арсенали зі старою радянською зброєю, заявив, що Білорусі, можливо, доведеться повоювати за Західну Україну, щоб її «не відтяпав Захід». Про це пише «Дзеркало тижня».

За його словами, Білорусь є об'єктом тиску, зокрема, з геополітичних причин.

«Вони (Захід. — Авт.) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ та туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати», — заявив він.

Лукашенко каже, що «це їхня мета — вони перед цим не зупиняться».

«Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відтяпали. Тому що це для нас смерті подібно, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навкруги», — додав диктатор.

Як писали «ФАКТИ», керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак вважає, що Білорусь може вторгнутися в Україну разом із російськими військами, щоб захопити Київ, Чернігів, Луцьк та інші міста.

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Подвойте врожай помідорів, огірків та&nbsp;інших овочів: дайте рослинам це&nbsp;підживлення, і&nbsp;вони завалять вас своїми плодами (відео)

Подвойте врожай помідорів, огірків та інших овочів: дайте рослинам це підживлення, і вони завалять вас своїми плодами (відео)

Комарі

Ви не підозрювали, але цей доступний засіб позбавить вас влітку від мух та комарів у будинку, навіть у нічний час (відео)

Помідори на грядці

Ніколи не прибирайте цей пасинок у томатів: помідори будуть великими та смачними (відео)

Часник

Жовтіють кінчики листя часнику та цибулі: у чому причина та як її усунути

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.