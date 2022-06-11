«Щоб не відтяпали»: Лукашенко зібрався повоювати за Західну Україну

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який раніше вирішив збільшити чисельність своєї армії та розконсервувати арсенали зі старою радянською зброєю, заявив, що Білорусі, можливо, доведеться повоювати за Західну Україну, щоб її «не відтяпав Захід». Про це пише «Дзеркало тижня».

За його словами, Білорусь є об'єктом тиску, зокрема, з геополітичних причин.

«Вони (Захід. — Авт.) досі не відійшли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ та туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, цей балкон, його треба зрізати», — заявив він.

Лукашенко каже, що «це їхня мета — вони перед цим не зупиняться».

«Зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоби не відтяпали. Тому що це для нас смерті подібно, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються навкруги», — додав диктатор.

Як писали «ФАКТИ», керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак вважає, що Білорусь може вторгнутися в Україну разом із російськими військами, щоб захопити Київ, Чернігів, Луцьк та інші міста.

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