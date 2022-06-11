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Джастін Бібер приголомшив шанувальників: у нього параліч обличчя

12:16 11 червня 2022
Джастін Бібер з дружиною Хейлі

Популярний канадський співак Джастін Бібер змушений скасувати концерти, що залишилися в рамках його світового турне Justice World Tour. У п'ятницю, 10 червня, 28-річний кумир мільйонів записав трихвилинне відео, де пояснив причину такого рішення. Виявилося, що Джастін важко хворий, і це не ковід, як наголосив він сам.

У Бібера виявили синдром Рамсея Ханта, точніше — один із трьох типів. Всі три синдроми пов'язані один з одним лише ім'ям всесвітньо відомого американського невролога Джеймса Рамсея Ханта. Він першим із медиків описав ці хвороби. Джастін має синдром другого типу.

Причиною хвороби є вірус вітряної віспи або варицелла-зостер. Він був виявлений вченими у 1958 році. На відміну від віспи або герпесу, що оперізує, вірус викликає у деяких пацієнтів параліч лицьового нерва та сильні болі в барабанній перетинці.

Бібер розповів і показав шанувальникам, що у нього паралізована права сторона обличчя. Співак не може моргати правим оком. Але це ще не все. У Джастіна виникли серйозні труднощі з харчуванням. Процес поглинання їжі викликає у нього болючі відчуття. «Моліться за мене!» — закликав співак 539 мільйонів своїх підписників у Instagram.

Американські лікарі кажуть, що синдром Рамсея Ханта зазвичай з часом минає, проте медицині відомі випадки, коли він набуває постійного характеру.

Нагадаємо, як повідомляли «ФАКТИ», у вересні минулого року Джастін Бібер став виконавцем року за версією глядачів MTV.

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