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Спорт

Українська чемпіонка Паралімпіади-2020 та рекордсменка світу розбилася у смертельній ДТП

13:25 11 червня 2022
Мар&#39;яна Шевчук

Переможниця Паралімпійських ігор-2020 у Токіо з пауерліфтингу Мар'яна Шевчук, яка виграла зі світовим рекордом «золото» чемпіонату світу в Тбілісі, розбилася в автомобільній аварії у Вінницькій області, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

ДТП сталася напередодні у Хмільницькому районі. За даними поліції, уславлена спортсменка, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen, не впоралася з керуванням і вилітала з траси у кювет, врізавшись в дерево. Дві пасажирки Мар'яни 47 та 56 років від отриманих травм померли у лікарні. Стан самої Шевчук, за словами її сестри, стабільно тяжкий.

Нагадаємо, що 26-річна Мар'яна Шевчук, яка свого часу перебувала між життям та смертю через серйозну хворобу, не лише паралімпійська чемпіонка, а й чемпіонка Європи та дворазова переможниця світових першостей (перше «золото» ЧС Мар'яна здобула у 2019 році у Нур-Султані).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 21-річна рекордсменка України Катерина Долган загинула у ДТП.

Фото Twitter ParaPowerlifting, Нацполіції

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