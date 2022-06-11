Медиків, які працюють на окупованих територіях, не можна вважати колаборантами, їм продовжать платити зарплату, — Ляшко

Медичні працівники, які працюють на окупованих територіях, не будуть вважатися колаборантами. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише «Українська правда».

«Вся співпраця, яка забезпечує життєдіяльність закладу охорони здоров’я, не буде вважатися колабораціонізмом. Коли ж людина проявляє ініціативу, щоб її призначили керівником, співпрацює з окупаційною владою з політичних мотивів, визнає законність окупації, тоді це буде розцінено як зрада України. Якщо вам потрібні ліки, бензин, енергія, то це не є співпраця з окупантами, це ваша робота для забезпечення життєдіяльності лікарні, яка повинна рятувати українців. Ми зі своєї сторони продовжуємо всім виплачувати заробітну плату», — пояснив він.

За словами Ляшко, не буде співпрацею з окупантами і отримання грошей від них.

«Якщо окупанти кажуть „Ми вам платимо зарплату, а ви перебуваєте на території закладу“, я, як міністр охорони здоров’я, буду відстоювати, що це не є співпрацею з окупантами. Тому що у медиків немає іншого виходу. Ми все одно будемо платити їм заробітну плату на картку. Та може прийти момент, коли не буде доступу до банкомату, буде зупинено обіг українських карток. До цього треба бути готовим. Тому зарплатня від російських окупантів не є співпрацею. Це просто виживання до того часу, поки наші Збройні сили України не прийдуть і не звільнять територію. Головне не визнавати окупанта господарем», — каже міністр.

За його словами, на окупованих територіях спостерігається дефіцит медикаментів.

«У лікарнях плюс-мінус вдалося забезпечити запасами українських препаратів, які були поставлені уже в період бойових дій. Але в аптечному сегменту, зокрема, для зниження артеріального тиску, є проблеми. По лікарнях проблеми з препаратами для людей, яким була здійснена пересадка органів. Також починають з’являтися проблеми з фізрозчинами», — повідомив Ляшко.

Він додав, що на окуповані території немає системних поставок ліків.

«У нас немає жодного гуманітарного коридору. Російська Федерація не відкрила для постачання лікарських препаратів території, де встановлений окупаційний режим. Це все партизанщина, яку робимо ми спільно з волонтерами, волонтери спільно з нами, і стараємося поставити все, що тільки можна і як тільки можна. Будь-яким шляхом, як тільки нам вдається», — пояснив міністр.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ляшко розповів, чи можуть переселенці отримати допомогу сімейного лікаря за новим місцем проживання.

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