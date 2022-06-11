«Байден набагато глибше оцінює, що відбувається, ніж у нас в Україні»: блогер про «хороших рускіх» і заяви путіна

У п'ятницю, 10 червня, президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав попередження про російське вторгнення, яке готувалося, і яке почалося 24 лютого. Виступаючи в Лос-Анджелесі на зустрічі зі збору коштів для Демократичної партії, Байден сказав: «Знаю, багато хто вважав, що я перебільшував тоді, але я знав, і ми мали дані, які підтверджували це. Дані, які говорили — Путін перетне кордон. Сумнівів не було. Але Зеленський не хотів і чути про це, як і багато інших».

Відомий політичний експерт Андрій Смолій прокоментував заяву Байдена у Facebook.

«Байден не відкрив Америку. Він сказав те що ми і так знаємо і знали. Те що, зрештою, визнає влада.

Пам"ятаєте заяву за 5 днів до війни?

«Я не вірю що росіяни підуть війною». Це була Мюнхенська конференція.

Питання інше і воно більш актуальне: чому Байден сказав це зараз? Як ви знаєте, обережності йому не відбавляти. итання відкрите.

Ще одну цікаву річ сказав Байден в цій же заяві.

Він звинуватив Путіна у «спробі знищити не лише націю, а й культуру» України. На думку Байдена, Путін уперто вважає Київ «резиденцією матінки-Росії».

Це теж не прості слові кинути на вітер.

Кремль дуже хотів би відкрити в Україні другий фронт. Фронт «харошіх рускіх», які будуть нести русскій мір та русскую культуру. Це те чого так прагнув путін всі ці роки. Знищити все українське. І робилось це перш за все за допомогою своїх агентів впливу: так званою «м"якою силою». Русифікація ЗМІ, рашисти на посадах, маргіналізований та змосковщений шоу-біз, фактично повний контроль на всім культурним простором.

І от, коли в нас є шанс звільнитись від цього — нам пропихають морально падших «хароших» овсяннікових та невзорових. А ще Фрідманів на додачу.

Чули заяву Арестовича? За його словами «українська культура маленька». Щоб вона стала «великою» — потрібно залучати оцих «хароших» кремлівців з расіі та білорусі. Тобто де-факто знищити українське.

Помітьте: заокеанський Байден набагато глибше оцінює що відбувається, ніж у нас в Україні ось такі корисні провідники «русской культури».

Досі схоже не доходить, що за мовою окупанта, культурою окупанта, насєлєнієм окупанта — приходить ОКУПАНТ. Знову і знову. І це буде до безкінечності — поки тут не буде знищений весь русскій мір", — написав Смолій.

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