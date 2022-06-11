Англійці не змогли помститися Італії за фіаско у фіналі Євро-2020: відеоогляди матчів Ліги націй

У суботу, 11 червня, у трьох дивізіонах відбулося 10 поєдинків Ліги націй, у якій другу перемогу відсвяткувала збірна України.

Дивізіон А

Група 3

Англія — Італія — 0:0.

На стадіоні «Моліні» у Вулверхемптоні зійшлися фіналісти нещодавнього Євро-2020 англійці та італійці, які не програвали на виїзді у 16 зустрічах поспіль (13 перемог, три нічиї). Не програла Скуадра Адзурра й 17-й матч, не дозволивши англійцям помститися за поразку у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи. Нічого дивного, якщо зважити на те, що родоначальники футболу виграли в Італії лише дві з 16 останніх дуелей.

Угорщина — Німеччина — 1:1 (Нодь, 6 — Хофманн, 9).

Становище команд: 1. Італія — 5 очок; 2. Угорщина — 4; 3. Німеччина — 3; 4. Англія — 2.

Група 4

Нідерланди — Польща — 2:2 (Классен, 51, Думфріс, 66 — Кеш, 18, Зеліньскі, 50). На 90+1-й хвилині Депай (Нідерланди) не реалізував пенальті.

Уельс — Бельгія — 1:1 (Джонсон, 87 — Тілеманс, 51).

Становище команд: 1. Нідерланди — 7; 2. Бельгія — 4; 3. Польща — 4; 4. Уельс — 1.

Дивізіон В

Група 1

Україна — Вірменія — 3:0 (Малиновський, 61, Караваєв, 78, Миколенко, 84).

Ірландія — Шотландія — 3:0 (Браун, 20, Перротт, 28, Обафемі, 51).

Ірландці після двох поразок на старті сенсаційно розгромили у Дубліні збірну Шотландії, повернувшись у боротьбу за перемогу у групі. До речі, у 138-річній історії зустрічей суперників Ірландія ніколи раніше не обігравала британців з великим рахунком, та й у Лізі націй раніше ірландці жодного разу не перемагали (у 12 матчах).

Становище команд: 1. Україна — 6 (2); 2. Ірландія — 3 (3); 3. Шотландія — 3 (2); 4. Вірменія — 3 (3).

Група 3

Румунія — Фінляндія — 1:0 (Банку, 30). На 16-й хвилині Пушкаш (Румунія) не реалізував пенальті.

Чорногорія — Боснія та Герцеговина — 1:1 (Марушич, 77 — Менало, 62).

Становище команд: 1. Боснія та Герцеговина — 5; 2. Фінляндія — 4; 3. Чорногорія — 4; 4. Румунія — 3.

Дивізіон С

Група 1

Фарерські острови — Литва — 2:1 (Давідсен, 20, з пенальті, Андреасен, 45 — Черних, 6).

Люксембург — Туреччина — 0:2 (Хакан Чалханоглу, 37, з пенальті, Сердар Дурсун, 76).

Положення команд: 1. Туреччина — 9; 2. Люксембург — 6; 3. Фарери — 3; 4. Литва — 0.

У неділю, 12 червня, у Лізі націй відбудуться дев'ять поєдинків 4-го туру: дивізіон А — група 2: Іспанія — Чехія, Швейцарія — Португалія; дивізіон — група 4: Норвегія — Швеція, Словенія — Сербія; дивізіон С — група 2: Північна Ірландія — Кіпр, Греція — Косово; Група 4: Грузія — Болгарія, Північна Македонія — Гібралтар: дивізіон D — група 2: Мальта — Сан-Марино.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіони світу французи не змогли виграти третій поспіль матч Ліги націй.

Фото Twitter Nazionale Italiana

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