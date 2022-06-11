Україна в прощальному поєдинку П'ятова розгромила у Лодзі Вірменію: відеоогляд матчу Ліги націй



У суботу, 11 червня, збірна України, яка перемогла у стартовій зустрічі ірландців, провела черговий матч у другому за силою дивізіоні Ліги націй, прийнявши у Польщі команду Вірменії.

Дивізіон В. Група 1

Україна — Вірменія — 3:0

Україна: П'ятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Миколенко, 77), Малиновський, Сидорчук (Ігнатенко, 84), Шапаренко (Пихальонок, 70), Циганков, Мудрик (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 70).

Голи: Малиновський (61), Караваєв (77), Миколенко (84).

Матч на стадіоні імені Владислава Кроли у польській Лодзі, де «жовто-сині» через війну приймають суперників у Лізі націй, став прощальним у воротарському светрі збірної України для 37-річного голкіпера «Шахтаря» Андрія П`ятова. Своє прощання з національною командою після 102-го поєдинку страж воріт анонсував ще напередодні, написавши в Instagram під старою фотографією: «Цей хлопчина ще не здогадується, що останній матч за національну збірну він проведе 11 червня 2022 року».

У грі з вірменами, перед початком якої наш гімн виконала 7-річна українка Амелія Анісович (на початку війни маленька киянка співала для людей у бомбосховищі, де ховалася зі своїми рідними), П'ятов вийшов на поле з перших хвилин та ще й з капітанською пов'язкою.

До протистояння з Україною вірменська збірна, яка сенсаційно обіграла вдома ірландців (1:0) і поступилася на виїзді шотландцям (0:2), підійшла з непристойною гостьовою серією з восьми матчів без перемог: три нічиї та п'ять поразок за жахливої різниці м'ячів 3:23.

Ось і стартові хвилини гри з Україною, яка через проблеми зі здоров'ям втратила Бущана, Соболя, Сироту, Степаненка та Ярмоленка (через застуду Андрій за рекомендацією лікарів навіть не приїхав на стадіон і залишився в готелі), здавалося, не обіцяли 92-й команді рейтингу ФІФА нічого хорошого. Але підопічні іспанського фахівця Хоакіна Копарроса всією командою «окопалися» на своїй половині поля, і підопічні Петракова, незважаючи на повний контроль гри, до перерви створили лише два аж ніяк не 100-відсоткові моменти — на удари Яремчука та Циганкова впевнено зреагував голкіпер номінальних гостей Юрченко.

З перших хвилин другого тайму «жовто-сині» за приголомшливої підтримки трибун продовжили шукати шляхи до воріт вірмен. Щоразу здалеку небезпечно бив Малиновський. До певного часу голкіпер суперника з ударами Руслана справлявся, але на 61-й хвилині черговий «постріл» футболіста «Аталанти», який забив за збірну вперше з жовтня 2020 року, виявився точним — 1:0.

Але як же збірна України та й без нервів? Незабаром лише блискуча реакція П`ятова врятувала нашу команду від автоголу Забарного. Добре, що на 77-й хвилині Караваєв майстерним ударом подвоїв перевагу України, а на 84-й Миколенко, який вийшов на заміну, за допомогою захисника вірмен довів рахунок до розгромного — 3:0.

Наша команда в день десятиліття історичної перемоги на Євро-2012 над Швецією (2:1) здобула чергові три очки в Лізі націй, а заразом збільшила свою безпрограшну серію в протистояннях з Вірменією до дев'яти матчів — шість перемог та три нічиї.

«102 матчі за збірну? Я навіть не міг про таке мріяти, — заявив одразу після фінального свистка в ефірі «Головної команди» Андрій П`ятов, котрий встановив рекорд збірної України (47 матчів без пропущених м`ячів). — Але я зрозумів, що якщо правильно все робити, правильно готуватися, то мрії здійснюються. Вважаю, що я на це заслуговую.

У мене було таке відчуття, наче я грав перший матч за збірну. В мене було тремтіння. Я розумів, що сконцетрований і готовий зіграти. Ми виграли, і я дуже щасливий, що це випало на мій останній матч. Міг бути автогол України? Ми з Забарним домовилися (сміється). Все гаразд".

Ще в одному поєдинку у групі збірна Ірландії 11 червня зіграє у Дубліні з командою Шотландії (початок — о 19:00).

Становище команд: 1. Україна — 6 очок (2 матчі); 2. Шотландія — 3 (1); 3. Вірменія — 3 (3); 4. Ірландія — 0 (2).

У наступному турі у групі 1 14 червня зіграють: Україна — Ірландія та Вірменія — Шотландія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України відіграла два м'ячі у матчі із зірковою Францією.

Фото uefa.com

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