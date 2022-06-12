Ворог безуспішно намагається штурмувати Сєвєродонецьк і зазнає величезних втрат на всіх напрямках, — Генштаб ЗСУ

Протягом 108-ї доби протистояння України російському воєнному вторгненню ворог втратив 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 7 БпЛА, понад 10 одиниць автомобільної техніки та до 150 осіб живої сили. А кількість поранених окупантів настільки велика, що для них вже треба відкривати додаткові госпіталі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку ворожі війська ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, однак успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

Карта бойових дій

Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу. Також російські окупанти цинічно обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

Нагадаємо, у військовій розвідці напередодні попередили, що у росії ще є достатній потенціал для ведення довготривалої війни, і окупанти не відмовилися від наміру повністю підкорити собі нашу країну.

Фото Генштаба ЗСУ

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter