Деяким категоріям пенсіонерів збільшили виплати: хто отримуватиме більше

Незважаючи на зменшення середнього показника зарплати, частина пенсіонерів може сподіватися на збільшення суми виплат. При цьому збільшення буде здійснено з 30 квітня 2022 року, повідомили у Пенсійному фонді.

Суть нововведення — у тому, що згідно із законодавством, яке діяло до 30 квітня 2022 року, до пенсій за віком особам, які після призначення пенсій працювали та відмовилися від отримання пенсій, або після отримання права на пенсію працювали та виявили бажання отримувати пенсію з пізнішого терміну, встановлювалися надбавки.

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» розмір надбавки становить 10% основного розміру пенсії за кожен повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%.

Кому та які будуть надбавки

Залежно від кількості років роботи після призначення пенсії або отримання права на пенсію, за які була встановлена надбавка, її розмір з 30 квітня 2022 року становить (у відсотках основного розміру пенсії за віком, нарахованою відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»):

за 1 рік роботи — 6%,

за 2 роки -12%

за 3 роки — 18%,

за 4 роки — 24%.

Виплату перерахованих пенсій буде здійснено у червні з доплатою з 30.04.2022.

У ПФУ навели приклад перерахунку пенсії. Пенсіонер отримував 40% надбавки за 4 роки роботи щодо досягнення пенсійного віку (60 грн). З 30.04.2022 року надбавка становить 24% від основного розміру пенсії. Якщо основний розмір пенсії, наприклад, 2150,00 грн, то надбавка становить 516 грн (24% х 2150,00 грн.).

Як писали «ФАКТИ», пенсійні виплати військовослужбовцям, які отримали інвалідність у результаті війни, які раніше були прив'язані до прожиткового мінімуму, тепер прив'язали до «мінімалки», визначеної у фіксованому числовому вираженні.

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