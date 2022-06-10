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В Україні зменшився середній показник зарплати для розрахунку пенсій

16:22 10 червня 2022
Пенсіонер

Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески і який враховується для обчислення пенсії.

Про це йдеться на веб-сайті фонду.

Інфографіка Пенсійного фонду

За інформацією установи, показник середньої зарплати становить:

  • за січень — 14 055,38 грн.;
  • за лютий — 14133,18 грн;
  • за березень — 13 016,16 грн.

«Таким чином, з початком війни середній показник зарплати зменшився майже на 8% - на 1117,02 грн.», — зазначають у «Пенсійному кур'єрі».

Нагадаємо, що середній показник зарплати є однією із складових формули для обчислення розміру пенсії: П = С3 x ІКЗ x КС, де П — розмір пенсії, С3 — розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки на момент обігу, ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати. Іншими словами, середня арифметична сума коефіцієнтів заробітку по кожному місяцю страхового стажу, КС — коефіцієнт страхового стажу, тобто добуток кількості років стажу роботи та величини оцінки одного року.

Тому розміри пенсій, швидше за все, будуть переглянуті, як це вже відбувається з виплатами пенсіонерам, які продовжили працювати та виявили бажання отримувати пенсію з пізнішого терміну.

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