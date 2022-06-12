«Мама втратила єдиного сина, якого виховувала сама»: історія 26-річного добровольця

На Вінниччині провели в останню путь ще одного героя. З гільцем та короваєм у Козятині попрощались із 26-річним бійцем Іллею Антонюком. Він загинув 26 травня поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області внаслідок танкового обстрілу. Відомо, що солдат проходив військову службу за контрактом в Національній Гвардії України. А у перші дні повномасштабної війни одним із перших прибув до військкомату та був призваний до армії як старший стрілець.

Героя проводжають в останню путь

«Втрата сина… Ця новина гірким болем обпекла материнське серце Людмили Ващук, адже жінка втратила свій найдорожчий скарб — єдиного синочка Іллюшу, якого з півторарічного віку виховувала самотужки, — повідомляє місцеве видання «Вісник Козятинщини». - Труднощі не лякали, бо жила майбутнім: виросте синок, створить власну родину і вона буде найкращою бабусею у світі. Але не судилося. Ілля загинув смертю хоробрих, захищаючи суверенітет та цілісність любимої України…

Перші шкільні роки Ілля провів у Сигнальській початковій школі, а потім вчився у Козятині. Навчався на оглядача вагонів у місцевому залізничному училищі. Згодом хлопця призвали в арміюДемобілізувавшись, аби заробити грошей на облаштування свого майбутнього родинного гніздечка, влаштувався будівельником у Києві. 24 лютого Ілля Антонюк з друзями відправився у військкомат добровольцем. Пройшовши медичний огляд, навіть з мамою не зустрівся, а поїхав у військову частину. Спочатку їхній бойовий підрозділ тримав бої під Херсоном. Ілля телефонував матусі щоденно, заспокоюючи, що в нього все добре, аби вона даремно не краяла свого зболеного материнського серця".

Людмила Ващук втратила свій найдорожчий скарб – єдиного синочка Іллюшу

Відомо, що незадовго до загибелі Ілля зателефонував своїй двоюрідній сестричці, привітавши її з днем народження. А з 26 травня мама втратила зв’язок з сином. А коли він чотири дні не подавав про себе знати, забила тривогу, користуючись соціальними мережами. Не вірила в найстрашніше. Та, на жаль, загибель підтвердилась.

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