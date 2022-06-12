«Мама втратила єдиного сина, якого виховувала сама»: історія 26-річного добровольця
На Вінниччині провели в останню путь ще одного героя. З гільцем та короваєм у Козятині попрощались із 26-річним бійцем Іллею Антонюком. Він загинув 26 травня поблизу населеного пункту Новокалинове Донецької області внаслідок танкового обстрілу. Відомо, що солдат проходив військову службу за контрактом в Національній Гвардії України. А у перші дні повномасштабної війни одним із перших прибув до військкомату та був призваний до армії як старший стрілець.
«Втрата сина… Ця новина гірким болем обпекла материнське серце Людмили Ващук, адже жінка втратила свій найдорожчий скарб — єдиного синочка Іллюшу, якого з півторарічного віку виховувала самотужки, — повідомляє місцеве видання «Вісник Козятинщини». - Труднощі не лякали, бо жила майбутнім: виросте синок, створить власну родину і вона буде найкращою бабусею у світі. Але не судилося. Ілля загинув смертю хоробрих, захищаючи суверенітет та цілісність любимої України…
Перші шкільні роки Ілля провів у Сигнальській початковій школі, а потім вчився у Козятині. Навчався на оглядача вагонів у місцевому залізничному училищі. Згодом хлопця призвали в арміюДемобілізувавшись, аби заробити грошей на облаштування свого майбутнього родинного гніздечка, влаштувався будівельником у Києві. 24 лютого Ілля Антонюк з друзями відправився у військкомат добровольцем. Пройшовши медичний огляд, навіть з мамою не зустрівся, а поїхав у військову частину. Спочатку їхній бойовий підрозділ тримав бої під Херсоном. Ілля телефонував матусі щоденно, заспокоюючи, що в нього все добре, аби вона даремно не краяла свого зболеного материнського серця".
Відомо, що незадовго до загибелі Ілля зателефонував своїй двоюрідній сестричці, привітавши її з днем народження. А з 26 травня мама втратила зв’язок з сином. А коли він чотири дні не подавав про себе знати, забила тривогу, користуючись соціальними мережами. Не вірила в найстрашніше. Та, на жаль, загибель підтвердилась.
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