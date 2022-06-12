Кал та сеча путіна охороняються державною таємницею

Вже кілька днів провідні світові видання та користувачі соцмереж активно обговорюють… екскременти володимира путіна. Почалося все 9 червня з публікації у солідній французькій газеті Paris Match. У статті «Путін хворий: чутки чи пухлина?» стверджується, що під час закордонних поїздок російського президента обов'язково супроводжує спеціальний співробітник Федеральної служби охорони (ФСО), який відповідає за збирання екскрементів глави держави та їхню доставку до Москви.

Робиться це для того, щоб зберегти в таємниці інформацію про стан здоров'я путіна та замісти «сліди його можливого лікування».

Paris Match стверджує, що подібна практика застосовується ФСО вже кілька років. Наприклад, у травні 2017 року з Версаля, де проходила зустріч президента Еммануеля Макрона та російського лідера, до Москви «поїхали» кал та сеча путіна.

Така сама історія сталася з його екскрементами у жовтні 2019 року під час поїздки путіна до Саудівської Аравії. Анонімні джерела заявили, що під час цього візиту співробітник ФСО зібрав фекалії президента у спеціальні пакети та у валізі привіз до росії.

Декілька деталей до публікації в Paris Match додало потім видання Faridaily. Повідомляється, що крім спеціальної валізи для збирання екскрементів путіна в поїздках супроводжує особистий біотуалет. І робиться це з першого дня президентства.

А розповіла про біотуалет вперше у лютому 2020 року популярна американська актриса Джулія Луї-Дрейфус у вечірньому шоу Стівена Кольбера на телеканалі CBS. Так вийшло, що вона опинилася одночасно з путіним у Музеї історії мистецтв у Відні. Джулію здивував тоді той факт, що російський лідер навіщось виходив із будівлі на кілька хвилин. Пізніше співробітники музею повідомили акторці, що за межами музею було організовано біотуалет спеціально для путіна.

Джерело Faridaily стверджує також, що під час заходів охорона російського президента стежить за тим, щоб ніхто не забирав чашки, з яких він п'є. «Потім чашку або ретельно протирають і прибирають всі сліди, або забирають. За відбитками пальців теж стежать, якщо він до чогось доторкнувся», — заявив співрозмовник видання.

В останні місяці активно поширюються припущення про те, що у путіна серйозні проблеми зі здоров'ям, аж до онкології. На початку червня американський журнал Newsweek повідомив з посиланням на розвідку США про те, що путін у квітні пройшов курс лікування від раку на просунутій стадії. У травні режисер Олівер Стоун також заявив, що у путіна був рак.

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