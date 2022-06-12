«Зійшлись у двобої зі старими „знайомими“ ще з 2014 року»: львівські десантники розгромили псковських «голубих бєрєтів» (відео)

Львівські десантники, які продовжують нищити рашистів та їхню військову техніку, виграли майже 12-годинний бій проти псковських «голубих бєрєтів» країни-окупанта.

— О другій годині ночі до наших позицій неподалік траси на східному напрямку підкралась ворожа диверсійно-розвідувальна група, — розповіли «Фактам» у службі зв’язків з громадськістю 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. — Наші хлопці вчасно помітили диверсантів та відігнали їх влучним вогнем зі стрілецької зброї. Росіяни зазнали втрат та відступили. Але ненадовго.

— Знову намагались прокрастись ДРГ?

— Ні. Вже ближче до ранку ворог пішов у широкомасштабний наступ. Піхота, бронетехніка, потужний артилерійський та мінометний вогонь. За тактикою ведення бойових дій точно не «шахтарі» чи «ополченці». Лізли хвиля за хвилею. Техніка або безпосередньо із піхотою або прикриває вогнем. Силами вони нас точно спершу переважали. Ще й постійно підтягали резерви.

З нашого боку в бою брали участь не лише досвідчені бійці, а й мобілізовані хлопці та дорослі чоловіки, які бились не гірше кадрових військових. Хоча багато хто з мобілізованих служили раніше вже досить давно.

Наші старший лейтенант Олександр та старший солдат Олег були поранені осколками від вибухів. Але хлопці не полишили позиції. Бійці підпускали живу хвилю росіян якомога ближче, знову відкривали влучний вогонь. Загалом, штурм із невеличкими перервами тривав до 14-ї години дня. Росіяни не витримали ближнього бою та остаточно відступили, полишивши на полі бою своїх «200-х» та спалену техніку. У нас загиблих, на щастя, немає.

— Вам відомо, з ким саме бились тоді?

— Вже після закінчення бою ми дізнались, що зійшлись у двобої із нашими старими «знайомими» ще з 2014 року. Це був 104-й так званий «гвардійський» десантно-штурмовий полк 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії. Її у збройних силах рф вважають «елітною». Ми вже не раз бились із ними на Донбасі за ці вісім років війни.

— Які втрати у ворога після поразки?

— Точно відомо про одну спалену бойову машину десанту. Наші хлопці знищили її гранатометом NLAW. А ще у лісосмузі лишилось близько 50 «двохсотих» окупантів. Кількість поранених, яких вони забрали з собою — невідома.

Більш того, дізнавшись про місце розташування ворожих резервів, наші артилеристи завдали туди нищівного удару. Довго там щось палало й вибухало. Достеменно підрахувати втрати ворога неможливо.

До речі, нещодавно у цьому районі окупанти знову почали якійсь «рухи». Їх вчасно виявила наша розвідка. Тож знову було завдано артилерійський удар. За попередніми розвідданими, ми спалили як мінімум одну бронемашину МТЛБ, пошкодили та вивели з ладу два танки. А ще рознесли в друзки будинок, де зупинились на «постій» близько 15 окупантів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 червня, воїни ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, а всього росія втратила у війні близько 32 150 військових убитими.

Наразі, за інформацією Генштаба ЗСУ, ворог безуспішно намагається штурмувати Сєвєродонецьк і зазнає величезних втрат на всіх напрямках.

В заголовку фото спаленої російської БМД ілюстративне

Відео бою надане службою зв’язків з громадськістю 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter