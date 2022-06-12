Півтори сотні рашистів, 11 танків та 18 БМП: названо втрати окупантів за останню добу (відео)

Протягом минулої доби воїни ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, а всього росія втратила у війні близько 32 150 військових убитими.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними відомства, найбільших втрат ворог зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.06 орієнтовно складають:

особового складу — близько 32150 (сто вбитих за добу);

танків — 1430 (+11 за добу);

бойових броньованих машин піхоти — 3484 (+18);

артилерійських систем — 715 (+3);

велика кількість іншої техніки.

При цьому можна не сумніватися в тому, що втрати російських фашистів збільшуватимуться з кожним днем, оскільки ЗСУ постійно отримують зразки нової техніки від союзників.

І вже можуть дозволити собі передати "привіт" окупантам.

Та й загалом українські воїни виглядають як потужна та сучасна армія, яка може завдати поразки будь-якому ворогові.

Нагадаємо, про втрати окупанта на Донбасі напередодні висловився і президент Зеленський, який нагадав, що захопити всю територію українського регіону росія мала намір ще на початку травня, але вже 108-й день війни, а Донбас тримається, і втрати, завдані окупантами, дуже вагомі.

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