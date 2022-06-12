Російські варвари обстріляли Дніпропетровську область: загинула українка
Після нічної ракетної атаки на Тернопільщину російські військові вдень 12 червня обстріляли із РСЗВ Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram .
«У Покровській громаді загинула жінка. Зруйновано будинок», — повідомив керівник ОВА.
Крім того, у міському парку в Зеленодольській громаді сталася пожежа після того, як російські військові поцілили по ньому з «Ураганів». Вогонь вдалося приборкати, постраждалих не було.
Нагадаємо, 9 червня окупанти обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині, зруйнувавши деякі будинки. А днем пізніше українські військові збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник.1733
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter