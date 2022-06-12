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Україна

«Вечірка» кадирівців не вдалася: ЗСУ «накрили» в Рубіжному командний пункт тиктокерів чеченського «дона»

17:39 12 червня 2022
Працює українська артилерія

На Луганщині провідні запеклі бої воїни Збройних Сил України добре дали зрозуміти «кадировцям», хто «править балом» на нашій землі.

І те, що це явно не чужоземні та дуже дивні TikTok-«воїни», які воюють здебільшого з кущами та порожніми фермами, а справжні герої ЗСУ.

 

Про це написав у своєму акаунті у соціальній мережі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"У Рубіжному наші накрили командний пункт чеченців - кількість пакетів уточнюємо. Крім того, за останні дні є ще дві подібні "вечірки": стадіон з вагнерівцями у Кадіївці та смертельна нарада у Сєвєродонецькому ДК "Хіміків", - повідомив Гайдай.

 

Нагадаємо, раніше Гайдай спростував фейк російських пропагандистів про те, що нібито на заводі «Азот» заблоковано українських військових.

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