«Був одним із найкращих командирів»: у Рівному прощаються із загиблим на війні капітаном Миколою Савчуком

В центрі Рівного в ці хвилини прощаються із 39-річним заступником командира рівненського батальйону територіальної оборони, капітаном Миколою Савчуком, який отримав смертельне поранення у запеклих боях на сході країни. Про це повідомив мер міста Олександр Третяк.

Після строкової служби в армії чоловіка вирішив пов'язати свою долю з армією, закінчив НУВГП, а потім ще Одеський інститут сухопутних військ.

З 2016 року Микола Савчук ніс службу у розвідбаті в зоні АТО, а після повернення із зони бойових дій — у військкоматі.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Микола Савчук взявся за формування батальйону територіальної оборони Рівненщини, особисто добирав склад, відповідав за навчання, допомагав опановувати різні види зброї.

Доєднався до батальйону і його брат Олександр.

«Ми служили разом, я тільки звикав до цього всього, а Микола вже був профі. Його дуже поважали. А він… наче відчував. Напередодні було вечірнє шикування, все як годиться, а потім він довго говорив з особовим складом. Кожного розпитав, як він, як моральний дух, чи все вдома спокійно, чи є проблеми, може потрібна допомога», — згадує брат.

Осколкове поранення голови офіцера-розвідника виявилося смертельним. Лікарі боролися за його життя, проте 10 червня його не стало.

Поховають Героя у Смизі, де живуть його батьки, в понеділок, 13 червня. У нього залишилися дружина і двоє синів — 10-річний Тимофій і шестирічний Антон.

Нагадаємо, лише 6 червня у Рівному попрощалися з героєм-розвідником Ігорем Шаляпіним, який загинув 25 травня у Сєвєродонецьку Луганської області. Аби стати на захист батьківщини, він повернуся з Чехії.

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