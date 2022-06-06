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Події

«Коли почалася війна, він повернувся з Чехії та пішов на фронт»: у Рівному попрощалися з Героєм

13:52 6 червня 2022
Ігор Шаляпін

У Рівному на майдані Незалежності відбулося прощання із розвідником Ігорем Шаляпіним, який загинув 25 травня у Сєвєродонецьку Луганської області. Йому назавжди залишилось 30 років…

«Ігор народився у Нікополі Дніпропетровської області. Коли йому було лише 4 роки, не стало його батьків… Відтоді вихованням маленького Ігоря та його сестрички займалися бабуся та дядько, — розповіла виданню „ЧаРівне дружина загиблого Віта Шаляпіна. - По завершенню школи Ігор вступив у залізничний, закінчив та влаштувався на роботу за спеціальністю… Та цивільне життя тривало не так довго. Коли у 2014-му розгорнулися бойові дії на сході нашої країни, Ігор пішов добровольцем у спецпідрозділ поліції „Торнадо“, який воював на Луганщині. Там ми і познайомились… Потім разом перейшли в „Миротворець“. Коли одружилися, Ігор пройшов переатестацію у Нацполіцію та продовжував службу до 2018 року. А коли народилася донечка та трошки підросла, перевівся в Острог, а потім і в Рівне у чергову частину. 11 лютого він поїхав на роботу у Чехію. А після нападу рф 24 лютого коротко сказав: „Я їду додому“. Я не могла його зупинити».

Поховали Ігоря Шаляпіна з військовими почестями на кладовищі «Нове». У нього залишилися дружина та шестирічна донька…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 29 травня у Рівному поховали п'ятьох поліцейських, які загинули у боях на сході країни.

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