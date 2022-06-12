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Україна

Найефективніша робота: українські артилеристи показали, як знищують окупантів (відео)

18:37 12 червня 2022
Самохідна артилерійська установка

Збройні сили України показали, як артилеристи знищують російських загарбників .

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ .

Зйомку провели зсередини самохідної артилерійської установки, аби показати — саме так виглядає бойова робота українських артилеристів зі знищення наших ворогів.

І, як виявляється, взаємодія артилеристів чітка і узгоджена, що допомагає «множити на нуль» техніку загарбників.

Нагадаємо, вже станом на ранок 12 червня росія втратила у війні близько 32 150 військових убитими, а кількість «утилізованих» танків ворога перевищила 1430 (тільки за минулу добу українські воїни «відмінусували» одразу 11 броньовиків).

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Самохідна артилерійська установка

Найефективніша робота: українські артилеристи показали, як знищують окупантів (відео)

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