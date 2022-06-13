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«Горіть в пеклі, росіяни»: Марічка Падалко знайшла у дворі дачі під Києвом уламок ворожої ракети

14:18 13 червня 2022
Марічка Падалко

Ведуча ТСН Марічка Падалко показала вбивчий подарунок від «русского міра». На подвір'ї своєї дачі під Києвом вона знайшла великий уламок від російської ракети. Очевидно, «прилетіло» під час ворожого обстрілу сіл біля Житомирської траси. Марічка показала знахідку в Інстаграмі.

«Знайшла в траві на дачі залишок чи то російської ракети… Очевидно, прилетіло з Житомирської траси, коли росіяни обстрілювали сусідні Шпитьки. Горіть в пеклі, росіяни!» — написала Марічка.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення Падалко активно працює на інформаційному фронті, веде марафон. Вона взяла участь у масштабній благодійній акції у Нью-Йорку на підтримку України.

Чоловік телеведучої Єгор Соболєв вступив до ЗСУ, захищає країну зі зброєю в руках.

Раніше телеведуча Валентина Хамайко розповіла, як із дітьми пережила ворожі обстріли у своєму будинку під Києвом.

Фото instagram.com/marichkapadalko

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