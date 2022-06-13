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Суспільство та люди

Чи має право роботодавець скоротити працівника у воєнний час: пояснює експерт

13:01 13 червня 2022
звільнення

Тисячі українців через війну вже залишились без роботи, ще багатьох продовжують скорочувати. Та чи законно це? Адвокатка та наукова співробітниця Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Кайда пояснила, чи можна під час воєнного стану проводити скорочення чисельності працівників:

«Особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період воєнного стану визначає Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Проте ним не встановлено обмежень щодо заборони скорочення чисельності або штату працівників під час дії воєнного стану. Відтак, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

При скороченні чисельності або штату працівників роботодавець попереджає працівників та дотримується строків їх звільнення. Проте у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)".

У період дії воєнного стану при скороченні чисельності або штату працівників роботодавець виплачує вихідну допомогу та проводить із працівником повний розрахунок в день звільнення.

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