Заражена ділянка має бути чистою та сухою: як лікувати стригучий лишай, якщо через війну нема доступу до лікаря

Зараз всі, хто залишився на території України, вимушені жити в стані війни. Багато з нас ховаються в підвалах, санітарні умови яких «бажають кращого», частішають контакти дітей з котами, собаками та іншими тваринками, яких небайдужі теж рятують від обстрілів, багато хто змінює житло, переселяються у більш тісні, менш комфортні умови, живуть разом по кілька сімей… Це все призводить до почастішання такої грибкової інфекції, як стригучий лишай. Як його самотужки діагностувати та лікувати, розповіла дерматологиня Тетяна Куликова.

— Як виглядає висип при стригучому лишаї?

— Це овальна чи округла рожева пляма чи бляшка, яка може розташовуватись на тілі, на обличчі або на волосистій частині голови. Вона поступово збільшується від центру і перетворюється на кільцеподібну пляму з лущенням і обламаним волоссям в центрі та рожевими трішки піднятими краями.

— Як діагностувати та чим лікувати, якщо нема поруч лікаря?

— Якщо є можливість — зверніться до фахівця, бо точний діагноз стригучого лишаю ставиться на основі очного огляду, огляду в світлі Лампи Вуда та при потребі — мікроскопічного дослідження зішкребу зі шкіри. Але часто зараз немає такої можливості, тому часто ставимо діагноз на основі огляду.

Лікувати слід протигрибковими препаратами. Якщо лишай на гладкій шкірі — достатньо місцевих мазів і кремів. Використовуємо зазвичай один або комбінацію наступних кремів: клотримазол, еконазол, кетоконазол, міконазол, сертоконазол, тербінафін, нафтіфін.

Часто лишай супроводжується свербежем. Тоді, якщо є можливість, можна приймати антигістамінні засоби. Також свербіж знімають прохолодні компреси: прикладаємо тканину, змочену прохолодною водою, на 20−30 хв 2−6 разів на добу.

Якщо стригучий лишай на волосистій частині голови, то потрібен прийом протигрибкових ліків всередину. По можливості, використовуйте протигрибковий шампунь всією родиною для запобігання передачі інфекції у колі сім"ї.

— Що робити, щоб запобігти поширенню інфекції на інші ділянки тіла?

— Обробляйте висип так довго, як рекомендовано. Протигрибкові препарати можуть діяти досить швидко. Через кілька днів ви можете відчути значне покращення або навіть зникнення симптомів. Якщо це сталося, ви все одно повинні обробляти цю ділянку так довго, як рекомендує ваш дерматолог, якщо у вас є з ним зв’язок. Якщо ви лікуєтеся за допомогою ліків, які купили самостійно, лікуйте так довго, як зазначено в інструкції. Зазвичай для одужання потрібно наносити крем 2−4 тижні. Лікуючи стригучий лишай рекомендований фахівцями термін, ви запобігаєте тому, що ця напасть не з’явиться знову через кілька тижнів після припинення лікування.

Після дотику до місця, де є стригучий лишай, вимийте руки, перш ніж торкатися іншої ділянки тіла. Якщо немає можливості — обробіть руки антисептиком чи спиртовмісною речовиною. По можливості, утримуйте заражену ділянку чистою та сухою, щоб створити несприятливі для грибка умови. По можливості, щодня міняйте одяг, включаючи спідню білизну та шкарпетки. Виперіть або пропрасуйте одяг перед тим, як знову одягнути. Уникайте спільного використання рушників та інших особистих речей. Ви можете легко передати стригучий лишай іншим або заразитись, використовуючи спільні рушники, головні убори, гребінці та інші особисті речі.

Щоб уникнути повторного зараження слід перепрати в гарячій воді одяг, рушники та постільну білизну, якими ви користувались до початку лікування та в перші дні лікування. Якщо ви підозрюєте, що у вашого вихованця стригучий лишай, по можливості віднесіть тварину до ветеринара.

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