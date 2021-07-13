Старіння шкіри, опіки, лишай і навіть рак — чим ще небезпечне перебування на сонці: відповідає дерматолог

Сонце — друг, але воно ж і ворог. Світило дарує шкірі красиву золотаву засмагу, але може і обпекти її до пухирів. Сонце покращує вироблення корисного вітаміну D і провокує розвиток раку шкіри аж із найагресивнішим його видом — меланомою. Як збільшити користь і зменшити шкоду сонячних променів? Які захворювання можна підхопити на пляжі? Кому особливо небезпечно перебувати на сонці? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповіла столичний дерматолог, косметолог кандидат медичних наук Крістіна Кочет.

«Популярний скраб — мед і кава — може травмувати шкірні покриви»

— Вітаю, Крістіно Олександрівно! Вас турбує Олександра з Києва, 21 рік. Влітку хочеться засмагнути, але чим небезпечне тривале перебування на сонці?

— У гарної засмаги своя ціна. Не знаю жодного дерматолога з шоколадною шкірою — лікарі чудово знають, чим небезпечне сонце. Засмагати слід правильно: години з сьомої ранку і до десятої, коли сонце лагідне, і після 16-ї години. Тоді засмага буде гарною, без опіків. А опівдні, безумовно, засмагати шкідливо — можна отримати опіки, навіть захистивши шкіру засобом з фактором захисту SPF-50 і перебуваючи в затінку.

Опіки бувають різного ступеня: від почервоніння шкіри до появи пухирів. Після них на шкірі можуть залишитися пігментні плями. Вони у деяких людей, які засмагали на активному сонці без захисного засобу, формуються буквально за півгодини-годину. Надмірне перебування на сонці прискорює старіння шкіри (фотостаріння потрібно відрізняти від хроностаріння, що починається з віком). У людей, які люблять засмагати, відвідувати солярій, шкіра старіє інтенсивніше — з неї активніше виводиться гіалуронова кислота. Шкіра нагадує пергамент, стає тонкою, покривається зморшками.

Також у людей, котрі довго перебувають на сонці, підвищується ризик розвитку раку шкіри, зокрема, вкрай агресивної пухлини — меланоми. Пацієнти часто розповідають, що в молодості любили засмагати.

Правила безпечної засмаги На сонці перебувати до 10:00 і після 16:00.

Кожні три години оновлювати сонцезахисний засіб.

Через день можна випивати по склянці морквяного соку з кількома краплями олії.

— Юлія з міста Черкаси, 37 років. Сусідка порадила перед пляжем обробити шкіру скрабом. Це не зашкодить?

— Легкий скраб корисний: він зі шкіри зніме лусочки — змертвілі клітини, і засмага вийде рівнішою, з ідеальним відтінком.

— Скраби можна приготувати самостійно?

— Краще купувати готові. Зараз багато недорогих скрабів, які містять спеціальні олії і крихітні абразивні частинки, котрі делікатно очищають шкіру. А один з улюблених домашніх скрабів — мед і кава — досить великими частинками може травмувати шкіру. Годиться він тільки тим, у кого шкіра щільна, схильна до жирності.

— Лілія з міста Шепетівка Хмельницької області. Влітку користуюсь сонцезахисним кремом, але все одно пообіді шкіра червоніє. Чому?

— SPF-крем слід оновлювати щотри години. Наносити його не лише на обличчя, а й на відкриті ділянки тіла. Крім того, в спеку краще їх ще й закривати, наприклад, накинувши легку лляну сорочку. Важливо SPF підбирати за типом шкіри. Якщо вона схильна до жирності, то крем має бути максимально легким і ніжним, щоб не відчувався, як плівка. Зараз з'явилися спреї з фактором захисту 50 на основі термальної води. Їх зручно наносити, просто спорснувши на шкіру.

— Алла з Вінниці. Знаю, що деякі ліки сильніше «притягують» сонячні промені, і можна отримати опіки. Чого слід остерігатися?

— Передусм препаратів на основі великих доз вітаміну А (системних ретиноїдів), які підвищують ризик сонячних опіків. Їх використовують в дерматології для лікування важкої вугрової висипки. Лікар попереждає пацієнта про запобіжні заходи: вчасно оновлювати сонцезахисні засоби, уникати сонця в години пік.

Обережніть не завадить і тим, хто приймає антибіотики тетрациклінового ряду, отримує курс гормональної терапії, зокрема, топічними кортикостероїдами.

— У молодості я, намагаючись схуднути, свого часу пила багато морквяного соку, і влітку засмага була сильніша. Таке можливо?

— Люди, які прагнуть отримати гарну засмагу, можуть через день пити склянку морквяного фрешу, додавши трохи олії.

«Волосся після миття корисно обробляти засобом для термозахисту»

— Пряма лінія? Оксана, киянка. Влітку волосся (воно у мене фарбоване) стає як клоччя: сухе, неслухняне. Як захистити його від сонця?

— Після кожного миття голови слід нанести на кінчики волосся спеціальну олію. А засіб для термозахисту вбереже волосся від небезпечного впливу ультрафіолету. Збираючись на пляж, візьміть капелюшок або панаму. До речі, зараз з'явилася спеціальний одяг і для купання. Тканина оброблена захисним покриттям з SPF-50. Правда, багато дорослих поки лише придивляються, а діти на морі хизуються в лосинах або шортах нижче колін, футболках з довгим рукавом.

— Тетяна з Чернігова. Які косметичні процедури неприйнятні влітку? Розумію, що солярію точно треба уникати.

— Солярію ліпше уникати завжди. У багатьох країнах Європи солярії заборонені, а у нас ще немає певності, що в апараті своєчасно змінюють лампи. Агресивні процедури (лазерне шліфування, глибокий серединний пілінг), що порушують цілісність шкірного покриву, краще відкласти на холодну пору року. Тоді реабілітація проходить ліпше і швидше, зменшується ймовірність ускладнень. Вважаю, що ідеальний час — осінь, коли сонце вже не таке агресивне.

Також на весну-осінь краще перенести видалення новоутворень — папілом, родимок. Але якщо лікар каже, що родимку краще видалити негайно (через онкологічну настороженість або лікаря щось бентежить), то чекати не треба.

Поверхневі пілінги можна проводити цілий рік, але процедури краще завершити за два тижні до від'їзду у відпустку, щоб шкіра могла відновитися.

— Телефонує Олена з Одеської області. Здавна обпалену сонцем шкіру змащували кефіром або сметаною. В анонсі ви сказали, що цього робити не можна. Чому?

— Щоб не занести інфекцію. Крім кефіру й сметани, у «топ-засоби» для лікування опіків входить ще зубна паста, а також сеча (примочки), що небезпечно.

— Як впоратися з опіками?

— Спочатку промити обпечену шкіру холодною проточною водою. Процедуру треба виконувати доти, поки не перестане пекти, зникне дискомфорт. Пакет із замороженим м'ясом або овочами (попередньо його треба обгорнути чистим рушником) прикладати, тільки якщо немає проточної води. Потім запалену шкіру обробити засобом на основі пантенолу. Відразу його наносити не треба, адже це заспокійлива і ранозагоювальна піна.

Якщо ураження велике, з'явилися пухирі, треба звернутися до фахівця в опіковий центр. Лікар їх акуратно розкриє, а коли рідина вийде, накладе спеціальні пов'язки. За необхідності пацієнту введуть препарати, що поповнять втрати калію, натрію та інших мікроелементів.

Як впоратися з сонячними опіками Добре промити шкіру холодною проточною водою.

Нанести заспокійливу і ранозагоювальну піну.

Якщо з'явилися пухирі, звернутися до фахівця.



«Різнокольоровим лишаєм можна заразитися на пляжному лежаку»

— Марія з Тетієва Київської області. Пару років тому сонячного дня була на дачі, і наступного ранку побачила в дзеркалі пігментні плями під очима. У цьому винне сонце?

— Не тільки. Причиною може бути гормональний фон, який, наприклад, змінився під час вагітності, проблеми з печінкою або жовчним міхуром. Іноді пігментація з'являється через агресивні процедури, які порушують цілісність шкірного покриву. Наприклад, після лазерного шліфування формується кірка на обличчі. Коли вона відпадає, залишається молода здорова і красива шкіра. Але якщо людина вийде навіть ненадовго на сонце, ризикує отримати пігментацію.

— Як освітлити пігментні плями в домашніх умовах?

— У холодну пору року, коли багато похмурих днів, пігментні плями самі по собі світлішають. У народі радять протерти їх лимоном або содовою кашкою, однак це не дуже помагає. Добре справляються з пігментацією кислоти, наприклад, той же ретинол. Але його треба застосовувати за призначенням лікаря. Також спеціаліст порекомендує косметичні засоби з сировоткою і вітаміном С.

— Турбує Інна з Києва, 64 роки. Помітила, що з віком на руках і ногах на тлі засмаглої шкіри з'являється все більше білих плямок. Чому?

— Через порушення вироблення меланіну. Багато людей, особливо ті, хто в молодості любив засмагати, страждають на ідіопатичний гіпомеланоз. Коли після 40 років людина починає скаржитися, що з'являються білі плямки, я пояснюю, що вони були весь час. Просто на світлій шкірі не так впадали у вічі, а на тлі засмаги почали вирізнятися. Це суто естетичний дефект.

Чому з'являються пігментні плями Через надмірне перебування на сонці.

При порушенні гормонального балансу.

Як реакція на проблеми з печінкою та жовчним міхуром.

— Валерія з Миколаївської області. Дочка-студентка десь підхопила різнокольоровий лишай. Що це за захворювання?

— Його ще називають пляжним чи сонячним лишаєм, або висівкоподібним. Захворювання вважається умовно заразним і дуже поширене. Лишай виникає через грибок, яким заражаються люди з порушеним кислотно-лужним балансом (pH) поту. Часто це відбувається влітку, коли людина на пляжі користується лежаком або приміряє в магазині одяг, який вдягав заражений грибком.

Лишай найчастіше вражає верхню частину тулуба (груди, спину, живіт), зрідка — ноги. Спочатку, коли людина незасмагла, плямки частіше рожеві або ледь коричневі. А на тлі засмаги утворюються лусочки, що не пропускають сонячне світло. Вони відпадають, і залишаються білі та помітні на засмаглій шкірі плями. Лікується лишай протигрибковими засобами. Але позбутися його повністю важко, оскільки не можна змінити pH поту.

— Поліна з Миронівки Київської області. На руках раптово висипало кілька бородавок. Чи допоможе сік чистотілу?

— Можливо, якщо нанести його точно на бородавку. Але люди часто обробляють і зону довкруж, що провокує появу ран, виразок і навіть некрозу. Вважаю, що не варта справа заходу — краще видалити бородавку в клініці. Роблять це рідким азотом за допомогою спеціального апарату — кріодеструктора. Насадка підбирається за розміром бородавки, і тканина проморожується вглиб.

Чому в спеку небажано використовувати антибактеріальне мило і як впоратися з наслідками COVID-19, під час прямої лінії «ФАКТІВ» на запитання читачів раніше відповів імунолог Олег Назар.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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