«Як жити в країні, яка хоче тебе вбити?!»: українці, «евакуйовані» рашистами до росії, тікають до ЄС

Україна звинувачує росію в незаконному вивезенні понад мільйон українців до своєї країни або в контрольовані рашистами частини України. Натомість у Міноборони росії стверджують, що це «евакуація з небезпечних районів». Втім, попри страх розправи, люди тікають з країни-агресорки будь-якими шляхами, бо ні на хвилину не хочуть у ній залишатись.

«Як можна поїхати в країну, яка хоче тебе вбити?! — розповіла німецькому виданню Тетяна з Маріуполя. — Я тижнями ховалася від російських атак, батько загинув від ракети. Я та дев’ятирічна донька просто хотіли вибратися з окупованого міста. Зрештою, єдиним притулком залишилася росія — земля загарбників. Так сталося і з іншими мешканцями нашого міста. Нам нічого не залишалося, як їхати до росії. Під час припинення вогню я пішла на місце зустрічі, організоване проросійською адміністрацією, тільки так можна було дізнатися, як вибратися із спустошеного міста, адже мобільна мережа вже давно зруйнована. Там сказали, що можна їхати тільки в росію. Ми були в шоку. Ми не хотіли їхати туди».

Світлана також переховувалася у підвалі в Маріуполі разом із чоловіком та свекрами, поки російські солдати не наказали їм їхати на підконтрольну росії територію. Сім’ю спочатку вивезли в сусіднє невелике містечко Новоазовськ, яким керують проросійські сепаратисти.

«Після чотирьох днів у школі перевели до переповненого будинку культури в Старобешеве, ми спали на підлозі, — згадує Світлана. - Найгіршим був запах брудних ніг і брудних тіл. Він прилипав до нашого одягу навіть після того, як ми його кілька разів прали. Орки допитували всю нашу родину. Усі повинні були відповісти на письмові запитання про родичів в українській армії та здати мобільні телефони. З міркувань безпеки ми видалили всі фотографії та соціальні мережі зі своїх телефонів. Чоловіків родини роздягли, а їхні тіла перевірили на наявність бойових поранень та патріотичних тату, питали, чи є вони нацисти».

Сім'ю відправляли з одного міста в інше, поки нарешті, за підтримки друзів, вони не змогли поїхати до Москви. А потім автобусами — до Латвії.

Нагадаємо, рашисти збудували фільтраційні табори для українців, які намагаються виїхати з росії в країни Балтії.

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