«У разі допиту поводьтеся максимально нейтрально»: як діяти українцям, яких примусово вивезли до рф

Рашисти нехтують усіма моральними нормами. Вони не лише вбивають людей та обстрілюють будинки, а й змучених мешканців з гарячих точок силоміць вивозять до росії під приводом евакуації. Як себе поводити з ворогами, розповіла юристка Тетяна Дракохруст:

«Якщо є можливість, напишіть у телеграм @helpingtoleave_bot. Організація «Допомагаємо виїхати» створена для допомоги українцям, яких примусово вивозять в росію.

Ви не зобов'язані подаватися на біженство, заявляти про тимчасовий притулок чи дозвіл на тимчасове проживання. Не давайте ваші паспорти для подальших відміток, печаток, не підписуйте ніяких документів і відмовляйтеся від поїздки в табір для переміщених осіб. Ніяких обмежень на виїзд з рф для українців немає. Естонія, Латвія, Литва приймають всіх громадян України з паспортами України (в т.ч. старого зразку і без біометрії). Вже звідти можна далі рухатися в інші країни ЄС.

На даний момент з рф зручно перейти через пішохідний кордон росія-Естонія: Івангород-Нарва. З Нарви на електричці чи автобусі можна доїхати до Таллінна (безплатно по паспорту України). В Естонії можна подзвонити 1247 (безкоштовно) і +3 726 001 247, де можуть надати тимчасове житло і допомогу. З міст росії можна купити квиток на автобус до Риги (Латвія) і до Литви".

Оскільки в так званій «ДНР», через яку вивозять в росію, діють «фільтраційні табори» — спеціальні місця, в яких відбуваються нелегальні перевірки українських громадян — юристка радить перед перевіркою видалити всю інформацію з телефону, яка може здатися підозрілою (обговорення політичних питань та бойових дій, засудження політики путіна або росії, вийти зі специфічних чатів новин, видалити фото військової техніки або руйнувань).

«Самі месенджери можна не видаляти, але якщо ви користуєтесь декількома, залишить один, найменш активний, — пояснює Тетяна Дракохруст. — Також краще поставити двофакторну автентифікацію на всі соцмережі. У разі допиту раджу поводитися максимально нейтрально, не обговорювати політичні погляди, не вступати в розмови, не вестися на провокації».

Крім того, слід знати, що рашисти збудували фільтраційні табори для українців також і біля російсько-естонського кордону, щоб завадити виїзду наших громадян до країн ЄС.

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